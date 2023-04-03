Yüzüklerin hanımefendisi Ann Lesley Smith! 47 milyon liralık nişan yüzüğü...

Medya patronu 92 yaşındaki Rupert Murdoch, 5. kez nikah masasına oturmaya hazırlandı. Gazeteci eski gönüllü hapishane papazı, diş sağlığı uzmanı, model, müzisyen olan Ann Lesley Smith'e gönlünü kaptırdı.
Yaz aylarında evlenmeyi planladığı 66 yaşındaki Smith'e 2 milyon sterlin (47,3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzü aldı.
ABD'li mücevher uzmanı Carol Woolton, "Bu, muhteşem bir yüzüktür ve eski moda bir romantik tarafından alındığını gösterir" ifadesini kullandı. Müstakbel gelin adayı Ann Lesley Smith'in bu yüzüğü çok sevdiği hatırlatıldı.
Yaz aylarında evlenmeyi planladığı 66 yaşındaki Smith'e 2 milyon sterlin (47,3 milyon TL) değerinde 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzü aldı.
ABD'li mücevher uzmanı Carol Woolton, "Bu, muhteşem bir yüzüktür ve eski moda bir romantik tarafından alındığını gösterir" ifadesini kullandı. Müstakbel gelin adayı Ann Lesley Smith'in bu yüzüğü çok sevdiği hatırlatıldı.