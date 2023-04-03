Tarihi mesaj

Türkiye'den kaçırılan ve ABD'den iadesi sağlanan, bazıları M.Ö. 6'ncı bin yıla tarihlenen toplam 12 eser için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'in katılımıyla Antalya Müzesi'nde tören yapıldı.



Müzede özel bir bölüm oluşturulan 12 eser, sergilenmeye açıldı. Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili tavizsiz politikayı, tüm platformlarda aynı titizlikte devam ettirdiklerini anlattı. Flake, ABD'den getirilen eserlere hayranlıkla baktı.