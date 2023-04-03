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    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’den kaçırılan eserleri, ABD’den aldı. Açılan sergiye, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake de çağrıldı

    Tarihi mesaj

    Türkiye'den kaçırılan ve ABD'den iadesi sağlanan, bazıları M.Ö. 6'ncı bin yıla tarihlenen toplam 12 eser için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'in katılımıyla Antalya Müzesi'nde tören yapıldı.

    Müzede özel bir bölüm oluşturulan 12 eser, sergilenmeye açıldı. Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili tavizsiz politikayı, tüm platformlarda aynı titizlikte devam ettirdiklerini anlattı. Flake, ABD'den getirilen eserlere hayranlıkla baktı.

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