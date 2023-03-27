Fransa hükümeti protestolara rağmen geri adım atmayacağını bildirdi

Fransa'da emeklilik reformuna karşı süren protestolar, hükümete geri adım attıramadı. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini anlattı. "Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz" ifadesini kullandı. "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek" yorumunu yaptı. Gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "O zamanki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek. Ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylayacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak" diyerek kapıları kapattı.







TÜRKLER DE HUZURSUZ

Grevler yüzünden Paris sokaklarını çöp dağları kapladı. Türkler de şaştı kaldı. Celal Çapa, "Çöp içinde bir Paris" paylaşımı yaptı. Ünlü teknik adam Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk ise fotoğrafını çektiği çöp yığını için "Dairemin önünde" diye yazdı..

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