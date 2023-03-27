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    Fransa hükümeti protestolara rağmen geri adım atmayacağını bildirdi

    Fransa’da emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılması nedeniyle başlayan protestolar, sonuç vermedi. Hükümet, “geri adım atılmayacağını” bildirdi.

    Emekler yandı

    Fransa'da emeklilik reformuna karşı süren protestolar, hükümete geri adım attıramadı. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini anlattı. "Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz" ifadesini kullandı. "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek" yorumunu yaptı. Gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "O zamanki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek. Ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylayacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak" diyerek kapıları kapattı.



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    Haberler Dünya Fransa hükümeti protestolara rağmen geri adım atmayacağını bildirdi
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