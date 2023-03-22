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    Abramoviç’in serveti Bodrum’da 'yat'ıyor

    Abramoviç’in yatları 1 yıl önce Muğla açıklarına demir attı. Yüzen saraylar için aylık en az 5 milyon dolar harcandığı anlaşıldı

    Bodrum’da yatıyor
    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Rus milyarder Roman Abramoviç, 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatlarını Türkiye'ye getirdi.

    Geçen yıl 21 Mart'ta Bodrum'a demirleyen 'My Solaris', 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e geçti.




    'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından getirildiği Bodrum'da bekleyişe geçti. Bermuda Adaları bayraklı My Solaris ise 139 metre boyu, 26 metre genişliği ve helikopter pisti, yüzme havuzuyla dikkat çekti. Bu arada Ukraynalı yelken sporcuları bir bota binerek yatın yakınına gelip "savaşı" protesto etti.



    Piyasa değeri yaklaşık 1.2 milyar dolar olan 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltı bulunuyor.
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