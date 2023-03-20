Mısır ve Türkiye arasındaki normalleşme Yunanistan'ı panikletti! Manşete böyle taşıdılar: Yunanistan dışlanıyor mu?

Türkiye, Mısır ile normalleşme adımları atmaya başladı. Geçtiğimiz hafta, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle gerçekleştirdiği Kahire ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli mesajlar verdi.
KARŞILIKLI OLUMLU MESAJLAR VERİLDİ
Çavuşoğlu, Kahire'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Mısır ile tarihi bağlarımız var. Kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendirmek için liderlerimiz ortaya bir irade koydu. Bundan sonraki süreçte daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız" açıklamalarında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme sürecine, "Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz." sözleriyle değindi.
Doğu Akdeniz ve ticari ilişkilerin de gündeme geldiği görüşme, iki ülke arasındaki iş birliği sürecine de vurgu yaptı. İkili ticaret hacminin arttığı, Mısır'ın en fazla ihracat yaptığı ülkenin Türkiye olduğunun ele alındığı görüşme, Yunan basını tarafından da yakından takip edildi.