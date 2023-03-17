Esad'dan akla ziyan sözler

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etti. Vladimir Putin ile bir araya geldi. Rus liderden ülkesinde daha fazla üs kurmasını istedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak ileri sürdüğü hadsiz şart, pes dedirtti. Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekmesini istedi. Türkiye'nin Şam rejimine muhalif isyancı gruplara destek verdiğini iddia etti. Fakat Putin'in emrinden çıkamadığını bir kez daha gösterdi: Suriye'deki Rus askeri varlığını genişletmenin iyi olacağını düşünüyoruz.
4'LÜ ZİRVE ERTELENDİ
Moskova'da 15-16 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da "teknik nedenler" gerekçe gösterilerek ertelendi. Bu toplantı sonrası 4 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecekti.
Esad, "Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkir" dedi.
4'LÜ ZİRVE ERTELENDİ
Moskova'da 15-16 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da "teknik nedenler" gerekçe gösterilerek ertelendi. Bu toplantı sonrası 4 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecekti.
Esad, "Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkir" dedi.