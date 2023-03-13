ABD'den terör örgütü PKK'ya çifte destek!

Türkiye, terör örgütü PKK ile amansız mücadele etti. Sözde müttefik ABD ise teröristlerle temas kurmaktan geri çekinmedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, geçen çarşamba Suriye'nin kuzeydoğusuna bir ziyaret düzenledi. Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edilirken teröristlere verilen desteğe zemin oluşturma çabasına girişildi. Kurilla'nın PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke'de DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen Kurilla'nın, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol kamplarına da gittiği kaydedildi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. İzahat istenmişti. ABD ise Milley'in sadece ABD askerleriyle görüştüğünü açıklamıştı.







4 MART MARK MILLEY







8 MART MICHAEL ERIK KURILLA

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