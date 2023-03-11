Prenses Kate Middleton ve Prens William'dan 'geçmiş olsun' ziyareti

Prenses Kate Middleton ve Prens William İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türk ve Müslüman derneklerini ziyaret etti. Çift, dernek temsilcileriyle görüşmesinde bugüne kadar toplanan yaklaşık 25 bin sterlinlik yardım için teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında başını örten Prenses Kate, "Çok acı bir tablo. Depremde yaşanan acılar bizi çok etkiledi" dedi.
3. KEZ BAŞKAN
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdı. Şi, ülke tarihinde devlet başkanlığını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu. Şi, yemin ederek görevlerine başladı. 69 yaşındaki Şi, 2022'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin üçüncü kez parti genel sekreterliğine seçilen ilk lider olmuştu.
ZENGİNLERE YENİ VERGİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 mali yılına yönelik 6,9 trilyon dolarlık bütçe teklifinde zenginler ve büyük şirketlere yönelik vergilerin artırılması öngörülüyor.
Bütçede 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 4,3, 2024 için yüzde 2,4 oldu. Biden yönetiminin zenginden daha çok vergi almak için yeni adımlar atacağına dikkat çekildi.
3. KEZ BAŞKAN
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıdı. Şi, ülke tarihinde devlet başkanlığını üçüncü döneme taşıyan ilk lider oldu. Şi, yemin ederek görevlerine başladı. 69 yaşındaki Şi, 2022'de ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin üçüncü kez parti genel sekreterliğine seçilen ilk lider olmuştu.
ZENGİNLERE YENİ VERGİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 mali yılına yönelik 6,9 trilyon dolarlık bütçe teklifinde zenginler ve büyük şirketlere yönelik vergilerin artırılması öngörülüyor.
Bütçede 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 4,3, 2024 için yüzde 2,4 oldu. Biden yönetiminin zenginden daha çok vergi almak için yeni adımlar atacağına dikkat çekildi.