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    Milyonlarca takipçisi olan bazı ünlü isimlerin deprem felaketine sessiz kalması tepkiye neden oldu

    85 milyonu yıkan depremler nedeniyle vatandaşlar, dünyaya destek çağrısı yaptı. Ancak milyonlarca takipçisi olan bazı ünlü isimler buna kulak tıkadı. Bir mesaj bile paylaşmadı

    Bir dünya duyarsızlık

    Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma yol açtı. 11 ilde on binlerce kişi kurtarılamadı. Milyonlarca vatandaşımız, sosyal medyadan depremzedeler için yardım çağrıları yaptı. Türkiye'nin bu seferberliğine birçok yabancı ünlü isim de katıldı. Gerek maddi olarak, gerekse manevi olarak açıklamalarıyla depremzedelerin yanında olduklarını anlattı. Ancak milyonlarca seveni olan isimler ise depremlere kulak tıkadı. İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle, futbolcu Cristiano Ronaldo, basketbolcu LeBron James, tenisçiler Roger Federer ve Serena Williams, Formula 1 pilotları Vettel ve Verstappen gibi ünlüler bir destek mesajı bile paylaşmadı. Büyük tepki yağdı.



    HAİTİ'DE VARLAR TÜRKİYE'DE YOKLAR
    Prens harry ve eşi Meghan Markle, Haiti'deki depremde zor durumda kalan insanlara yardım eli uzattı. Ancak aynı felaketin yaşandığı Türkiye için duyarsız kaldı.



    NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de sessiz kalanlardan...
        Sahte ihbarları tek tek sildi!
        Haberler Dünya Milyonlarca takipçisi olan bazı ünlü isimlerin deprem felaketine sessiz kalması tepkiye neden oldu
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