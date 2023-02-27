Milyonlarca takipçisi olan bazı ünlü isimlerin deprem felaketine sessiz kalması tepkiye neden oldu

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğündeki iki deprem büyük yıkıma yol açtı. 11 ilde on binlerce kişi kurtarılamadı. Milyonlarca vatandaşımız, sosyal medyadan depremzedeler için yardım çağrıları yaptı. Türkiye'nin bu seferberliğine birçok yabancı ünlü isim de katıldı. Gerek maddi olarak, gerekse manevi olarak açıklamalarıyla depremzedelerin yanında olduklarını anlattı. Ancak milyonlarca seveni olan isimler ise depremlere kulak tıkadı. İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle, futbolcu Cristiano Ronaldo, basketbolcu LeBron James, tenisçiler Roger Federer ve Serena Williams, Formula 1 pilotları Vettel ve Verstappen gibi ünlüler bir destek mesajı bile paylaşmadı. Büyük tepki yağdı.