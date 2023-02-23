Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli komutandan duygulandıran hikaye! Cebindeki Türk Lirası'nı çıkarıp...

KURTARDIĞIMIZ ÇOCUĞUN AMCASI YANIMIZA GELDİ VE BİZE BOZUK PARA VERDİ

Yapılan ilk müdahale sonrası çocuğun enkaz altından çıkarılmasını bir bebeğin doğumuna benzeten komutan Vach, "Zorlu bir fiziksel çalışmaydı. Çocuk tezahüratlar eşliğinde beton kafesten kurtarıldığından herkesin gözleri doldu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Tünelden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza geldi ve onu kurtaran sağlık görevlisine bozuk para verdi. Fazla bir maddi değeri yok ama bozuk paranın anlamını şöyle açıkladı: Yerel adetlere göre bu para aslında doğum yapan kadına veriliyor. Ancak doğum zorlu ve karmaşık ise para doğum yapan kadın yerine ebeye veriliyor."