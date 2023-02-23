Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli komutandan duygulandıran hikaye! Cebindeki Türk Lirası'nı çıkarıp...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü.
İSRAİL'DE TÖRENLE KARŞILANDILAR
Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı arama kurtarma ekibi Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı bir törenle karşılandı.
Büyükelçi Torunlar İsrail ekibine Türkiye'deki çalışmaları için teşekkür ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrail halkı sizinle gurur duyuyor. Çalışmalarınızı takip ettik, sizler İsrail Devleti'nin gerçek ve güzel yüzünü tüm dünyaya gösterdiniz." ifadelerini kullandı.
İSRAİLLİ KOMUTAN CEBİNDEKİ TÜRK LİRASINI GÖSTERDİ
Türkiye'deki çalışmalara liderlik eden Komutan Golan Vach'ın karşılama töreninde anlattıkları ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.