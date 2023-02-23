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    • Dünya
    • 23.02.2023 16:59
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    • 23.02.2023 17:10
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    Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli komutandan duygulandıran hikaye! Cebindeki Türk Lirası'nı çıkarıp...

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık deprem sonrası Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkeler arasında İsrail de vardı. Arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli komutan karşılama töreninde cebinden çıkardığı Türk Lirası’nı gösterip kendisini duygulandıran bir anı anlattı.

    İsrailli komutandan duygulandıran hikaye!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndü.

    İSRAİL'DE TÖRENLE KARŞILANDILAR

    Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı arama kurtarma ekibi Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı bir törenle karşılandı.

    Büyükelçi Torunlar İsrail ekibine Türkiye'deki çalışmaları için teşekkür ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu, "İsrail halkı sizinle gurur duyuyor. Çalışmalarınızı takip ettik, sizler İsrail Devleti'nin gerçek ve güzel yüzünü tüm dünyaya gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

    İSRAİLLİ KOMUTAN CEBİNDEKİ TÜRK LİRASINI GÖSTERDİ

    Türkiye'deki çalışmalara liderlik eden Komutan Golan Vach'ın karşılama töreninde anlattıkları ise duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

        Cebinden çıkardığı Türk lirasını gösteren komutan madeni paranın arkasındaki hikayeyi şöyle anlattı:

        "Türkiye'deki son akşamımızda 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kurtarmak için çalışıyorduk. 30 saatlik zorlu bir çalışmanın sonunda dar tünelin ucunda çocuğu görebildik.

        "ÇOCUĞU KURTARAN GÖREVLİ 2 YIL ÖNCE KIZINI KAYBETMİŞTİ"

        Arama Kurtarma ekibinden arkadaşlar çocuğun üzerini kaplayan beton blokları temizledi. Sağlık ekibinden biri ilk müdahaleyi yapmak için yanına gitti.

        Bu sağlık görevlisini daha önceden tanıyordum, iki yıl önce kızını bir kazada kaybetmişti. Enkaz altına sıkışmış çocuğun nazikçe başını okşadı, damar yolu açarken dünyadaki tüm çocukların anlayacağı bir dilde ona mırıldanarak çocuğu sakinleştirdi."

        KURTARDIĞIMIZ ÇOCUĞUN AMCASI YANIMIZA GELDİ VE BİZE BOZUK PARA VERDİ

        Yapılan ilk müdahale sonrası çocuğun enkaz altından çıkarılmasını bir bebeğin doğumuna benzeten komutan Vach, "Zorlu bir fiziksel çalışmaydı. Çocuk tezahüratlar eşliğinde beton kafesten kurtarıldığından herkesin gözleri doldu" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

        "Tünelden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza geldi ve onu kurtaran sağlık görevlisine bozuk para verdi. Fazla bir maddi değeri yok ama bozuk paranın anlamını şöyle açıkladı: Yerel adetlere göre bu para aslında doğum yapan kadına veriliyor. Ancak doğum zorlu ve karmaşık ise para doğum yapan kadın yerine ebeye veriliyor."

            "İŞTE HAYAT KURTARMANIN DİLİ, İSTE SEVGİNİN DİLİ
            Görevde oldukları süre boyunca Türk halkının kendilerine sevgi dolu yaklaştığını anlatan Vach,"Yerel halk bize inandıklarını ve güvendiklerini söyleyerek onlara yardım etmemizi istediler. Dilimizi herkes anladı, işte hayat kurtarmanın dili budur, sevginin dili budur" ifadelerini kullandı.

            DEPREMİN İLK ANINDA YARDIM ELİ
            İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronan Levy, Savunma ve Sağlık bakanlığı yetkilileri ve İsrail ordusundan üst düzey isimlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirilmişti.

            Toplantıda, Türkiye'ye iki yardım uçağı gönderilmesi kararı alınmıştı.

            Açıklamada, temel insani yardım malzemeleri ve teknik ekipleri taşıyan birinci uçağın bu akşam yola çıkacağı, daha geniş kapsamlı insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini taşıyan ikinci uçağın da yarın sabah itibarıyla Türkiye'ye gönderileceği kaydedilmişti.

            İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilian'ın da toplantıdaki katılımcılara Türkiye'deki depremelere ilişkin bilgi verdiği aktarılmıştı.

            "İSRAİL, BU ZOR ZAMANDA TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALIYOR"

            Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söylemişti.

            İsrail'in depremzedelere yardım için gerekli her şeyi yapmak üzere iki uzman ekibini Türkiye'ye göndereceğini aktaran Cohen, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor." ifadesini kullanmıştı.

            BİRİNCİ UÇAKTAKİ EKİP SAHA DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAK

            İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, yaptığı açıklamada, "temel insani yardım malzemeleri ile öncü arama kurtarma ekibini taşıyan bir uçağın akşam saatlerinde İsrail'den Türkiye'ye hareket edeceğini" söylemişti.

            Birinci uçaktaki ekibin saha değerlendirmeleri yapacağını aktaran Haiat, hazırlanacak "daha geniş kapsamlı" ikinci bir uçağın da yarın sabah Türkiye'ye gideceğini belirtmişti.

            Haiat, söz konusu uçakların İsrail hava kuvvetlerine ait olduğu bilgisini vermişti.

            İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da birinci uçağın Türkiye'ye gitmek üzere İsrail'den ayrıldığını duyurmuştu.
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            Haberler Dünya Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli komutandan duygulandıran hikaye! Cebindeki Türk Lirası'nı çıkarıp...
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