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    Ukrayna adına savaşan komutanın kolundaki DEAŞ amblemi Washington’ı karıştırdı

    Associated Press (AP), Amerika asıllı komutanın Donetsk’teki görüntülerini yayınladı. Ukrayna adına savaşan komutanın kolundaki DEAŞ amblemi Washington’ı karıştırdı. Amerikalı yetkililer, bu konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı...

    ’AP’açık skandal

    Fransa'nın DEAŞ'ı, ABD'nin DEAŞ'ı iddiaları yeni bir boyut kazandı. ABD, Lafarge üzerinden Fransa'yı DEAŞ'a destek vermekle suçlamıştı. Ancak dün Associated Press, Beyaz Saray'ı da zor durumda bırakacak bir fotoğrafı servis etti. AP, Kiev'deki birkaç savaşçının Donetsk bölgesindeki ön cephede yer aldığı iddia edilen bir dizi fotoğraf yayınladı. Medya tarafından "Kurt" adlı Ukraynalı bir birlik komutanı olarak tanımlanan askerlerden birinin sol kolunda DEAŞ amblemi kısa sürede birçok ülkede manşet oldu.



    Amerikalı olduğu iddia eden paralı askerin Kurt olarak bilindiğine dikkat çekildi. Kurt'ın daha önce de DEAŞ saflarında Irak'ta birçok operasyona katıldığı iddia edildi. Uzun süredir Derin Amerika'nın DEAŞ'a silah ve para desteğinin yanında lojistik yardımında da bulunduğu iddia ediliyordu. Şimdi bu son fotoğrafa hiçbir Amerikalı kurumdan açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DEAŞ adına savaşan paralı teröristlerin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştığı da iddia edilmişti. Bu fotoğraf bu iddianın kanıtı olarak da gösterildi.



    YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞART
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda tarihi sözler sarf etti. Daha önce Avrupa Ordusu resti çekerek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Macron şimdi bunu daha yumuşak bir şekilde açıkladı. Macron, "Evet BM Güvenlik Konseyi'ne başka ülkeler de katılmalı. Yeni Dünya düzeni artık değiştirilmeli. Eğer daimi bir dünya düzeni ve kalıcı barış istiyorsak, Rusya'nın bu savaşı kazanmasına müsaade etmememiz gerekir. Rus destekli paralı asker grubu Wagner, Afrika'da suç örgüt haline geldi. Buna sessiz kalamayız. AB ayrıca sınırlarının korunmasına ilişkin güvenlik doktrinini yeniden gözden geçirmeli. Avrupa ülkeleri kendi silahını ve kendi askeri ile daha güvenli hale gelir. Artık vakit kaybetmemeliyiz. Rusya-Ukrayna savaşının daha uzun yıllar sürecek gibi planlar yapmalıyız" dedi.



        EPSTEIN ÖLDÜRÜLDÜ
        ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, hala Amerikan medyasında gündemde. Son iddia, Amerikalı ünlü talk show sunucusu Oprah Winfrey'in özel şetinin Epstein'in Karayipler'deki adaya 11 kez gittiği yönünde. Winfrey bu konuda açıklama yapmazken, İngiliz medyası Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da Epstein'in adasına gittiğini yazdı. Gazete, Epstein'in sevgilisi ve kara kutusu Ghislaine Maxwell'in açıklamalarını da manşetine taşıdı: Epstein ölmedi. Onu öldürdüler. Çünkü çok şey biliyordu. Bildiklerini konuşması halinde dünyanın yönü de değişecekti.



        21 ŞUBAT'A DİKKAT
        Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 21 Şubat'ta Polonya'ya yapacağı ziyareti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı kapsamında "önemli bir konuşma" yapacağını açıkladı. Amerikan yönetiminin, Rusya'da bir iktidar değişikliği istemediğine de dikkat çekildi. Biden7ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geleceğini belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, liderlerin, ikili işbirliğinin yanı sıra NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için yürütülen çabaları ele alacağını ifade etti.



        PAPAZIN SONU İYİ OLMADI
        Mozambik'li bir papaz İncil'de bahsedilen HZ. İsa'nın 40 gün aç ve susuz yaşamasını tekrarlamak için çöle gitti. Barajah isimli şahsın sonu ise dünyada gündem oldu. 40 gün aç ve susuz kalmayı denedi. İncil'de Hz İsa'nın yaptığı söylenen olay, Barajah için hiç de istediği gibi gitmedi. 39 yaşındaki Barajahın, 20. günden itibaren yürüyemedi. Hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti.



            ALTI KİŞİYİ İNFAZ ETTİ
            ABD'nin Mississippi eyaletinin kırsal bölgesindeki Arkabulta'da 52 yaşındaki Richard Dale Crum, 3 farklı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda eski eşi de dahil olmak üzere 6 kişiyi öldürdü. Tate County Şerif Ofisi'nden Brand Lance, Crum'ın bir av tüfeği ve iki tabancası olduğunu belirterek, "Eşini daha önce de tehdit etmiş. Bu bölgede uzun yıllardır suç yoktu" dedi.

            İKİ ÜLKE BERABER
            Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğinin İsveç'le aynı anda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.Marin, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederek yeni bir korkunun fitilini ateşledi. Hem biz hem de İsveç, daha güvenli yaşamak için NATO'ya üye olmalıyız. Bu durum en kısa zamanda çözülür diye düşünüyorum" dedi.

            ASYA İÇİN RİSK VAR
            NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerini etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının yarın farklı boyutlarda olabileceğini söyledi. Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da olan savaş yarın Asya'da olabilir. Ukrayna'daki savaş, güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunu gösteriyor. O nedenle mutlaka doğru kararlar almalıyız" dedi.

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            Haberler Dünya Ukrayna adına savaşan komutanın kolundaki DEAŞ amblemi Washington’ı karıştırdı
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