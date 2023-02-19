Ukrayna adına savaşan komutanın kolundaki DEAŞ amblemi Washington’ı karıştırdı





ALTI KİŞİYİ İNFAZ ETTİ

ABD'nin Mississippi eyaletinin kırsal bölgesindeki Arkabulta'da 52 yaşındaki Richard Dale Crum, 3 farklı noktada gerçekleştirdiği saldırılarda eski eşi de dahil olmak üzere 6 kişiyi öldürdü. Tate County Şerif Ofisi'nden Brand Lance, Crum'ın bir av tüfeği ve iki tabancası olduğunu belirterek, "Eşini daha önce de tehdit etmiş. Bu bölgede uzun yıllardır suç yoktu" dedi.



İKİ ÜLKE BERABER

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğinin İsveç'le aynı anda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.Marin, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederek yeni bir korkunun fitilini ateşledi. Hem biz hem de İsveç, daha güvenli yaşamak için NATO'ya üye olmalıyız. Bu durum en kısa zamanda çözülür diye düşünüyorum" dedi.



ASYA İÇİN RİSK VAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa ülkelerini etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının yarın farklı boyutlarda olabileceğini söyledi. Stoltenberg, "Bugün Avrupa'da olan savaş yarın Asya'da olabilir. Ukrayna'daki savaş, güvenliğin bölgesel değil, küresel olduğunu gösteriyor. O nedenle mutlaka doğru kararlar almalıyız" dedi.

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