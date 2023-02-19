Ukrayna adına savaşan komutanın kolundaki DEAŞ amblemi Washington’ı karıştırdı

Fransa'nın DEAŞ'ı, ABD'nin DEAŞ'ı iddiaları yeni bir boyut kazandı. ABD, Lafarge üzerinden Fransa'yı DEAŞ'a destek vermekle suçlamıştı. Ancak dün Associated Press, Beyaz Saray'ı da zor durumda bırakacak bir fotoğrafı servis etti. AP, Kiev'deki birkaç savaşçının Donetsk bölgesindeki ön cephede yer aldığı iddia edilen bir dizi fotoğraf yayınladı. Medya tarafından "Kurt" adlı Ukraynalı bir birlik komutanı olarak tanımlanan askerlerden birinin sol kolunda DEAŞ amblemi kısa sürede birçok ülkede manşet oldu.
Amerikalı olduğu iddia eden paralı askerin Kurt olarak bilindiğine dikkat çekildi. Kurt'ın daha önce de DEAŞ saflarında Irak'ta birçok operasyona katıldığı iddia edildi. Uzun süredir Derin Amerika'nın DEAŞ'a silah ve para desteğinin yanında lojistik yardımında da bulunduğu iddia ediliyordu. Şimdi bu son fotoğrafa hiçbir Amerikalı kurumdan açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl DEAŞ adına savaşan paralı teröristlerin, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştığı da iddia edilmişti. Bu fotoğraf bu iddianın kanıtı olarak da gösterildi.
YENİ DÜNYA DÜZENİ ŞART
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda tarihi sözler sarf etti. Daha önce Avrupa Ordusu resti çekerek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyen Macron şimdi bunu daha yumuşak bir şekilde açıkladı. Macron, "Evet BM Güvenlik Konseyi'ne başka ülkeler de katılmalı. Yeni Dünya düzeni artık değiştirilmeli. Eğer daimi bir dünya düzeni ve kalıcı barış istiyorsak, Rusya'nın bu savaşı kazanmasına müsaade etmememiz gerekir. Rus destekli paralı asker grubu Wagner, Afrika'da suç örgüt haline geldi. Buna sessiz kalamayız. AB ayrıca sınırlarının korunmasına ilişkin güvenlik doktrinini yeniden gözden geçirmeli. Avrupa ülkeleri kendi silahını ve kendi askeri ile daha güvenli hale gelir. Artık vakit kaybetmemeliyiz. Rusya-Ukrayna savaşının daha uzun yıllar sürecek gibi planlar yapmalıyız" dedi.