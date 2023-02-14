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    • Dünya
    • 14.02.2023 18:49
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    • 15.02.2023 16:49
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    ABD işi dezenformasyonla mücadele! Muhabire yaka paça gözaltı: Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme çabası! Beyaz Saray'dan açıklama

    ABD, dezenformasyonla mücadele etmek adına kamu düzenine tehdit oluşturabilecek gerçek haberlerin bile yapılmasına mani oluyor. Bu durumun son örneği Ohio'daki 'kimyasal felaket' ile bir kez daha gözler önüne serildi. Ohio Valisi Mike DeWine'nın açıklamalarını takip eden muhabir Evan Lambert polis tarafından yere yatırılarak yaka paça gözaltına alındı. Tüm bu gelişmeler, ABD'nin Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme, kamu düzenini sağlama çabası olarak yorumlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray, kimyasal felaketin yakından takip edildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    ABD işi dezenformasyonla mücadele! Yaka paça gözaltı

    ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketi, üzerinden günler geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor.


    Trende taşınan kimyasal madde miktarının, resmi rakamlarda açıklananın çok üzerinde olduğu iddia edilirken bölge sakinlerinde gizemli rahatsızlıklar baş gösterdi ve hayvan ölümleri yaşandı.



    MUHABİRE YAKA PAÇA GÖZALTI
    'Kimyasal felaket' söylemleri artınca Ohio Valisi Mike DeWine açıklama yapmak zorunda kaldı.

    Düzenlenen basın toplantısında çok çarpıcı bir olay yaşandı. DeWine'ın açıklamalarını takip eden muhabir polis tarafından yaka paça edilip gözaltına alındı. Bu olay, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.



    ABD İŞİ DEZENFORMASYONLA MÜCADELE!
    Her fırsatta ifade ve basın özgürlüğünden dem vuran ABD'nin Vali açıklaması takip eden gazeteciyi yaka paça edip gözaltına alması ise sergilenen ikiyüzlü tutumu gözler önüne serdi.

    Yaklaşık beş saat gözaltında kalan Lambert, serbest kaldıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Hiçbir haberci, işini yaparken gözaltına alınmayı hak etmez. Ülkemizde bunun yaşanmaması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



        KİMYASAL FELAKETİ PERDELEME ÇABASI
        Tüm bu gelişmeler, ABD'nin Ohio'daki 'kimyasal felaketi' perdeleme, kamu düzenini sağlama çabası olarak yorumlandı.

        BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: TAKİPTEYİZ
        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, bölge halkının içme suyu ve hava kalitesi konusundaki endişeleri giderilene kadar çalışmaların devam edeceğini aktardı.

        Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketiyle ilgili soruları yanıtladı.

        Jean-Pierre, ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) bölgede eyalet yetkilileriyle çalışmalar yürüttüğünü, Joe Biden yönetiminin yerel idarecilerle ihtiyaçlarını gidermek için temasta olduğunu aktardı.

        EPA'nın 4 Şubat'tan bugüne sahada olduğunu belirten Jean-Pierre, Doğu Filistin kasabasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Jean-Pierre, bölge sakinlerinin sağlık ve güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizerek EPA'nın bölgedeki hava kalitesi ile yüzey ve yer altı sularının test edilmesine katkı sunduklarını söyledi.

        Sözcü Jean-Pierre, Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulunun da trenin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmaya öncülük etmesi için bir haftadan uzun bir süredir bölgede olduğunu aktardı. Ayrıca, EPA'nın Doğu Filistin genelinde 7 gün 24 saat hava kalitesi testi yapmaya devam edeceğinin altını çizen Jean-Pierre, kurumun internet sitesinden ilgili bilgileri güncelleyerek duyurduğunu kaydetti.

        Jean-Pierre, içme suyunun yeniden güvenilir hale gelmesi için de EPA'nın bölge ofisinin çalışmalarının desteklendiğini, bölge halkının endişeleri giderilene kadar yerel yöneticilerle sıkı bir işbirliği yöneteceklerini vurguladı.

        Bir gazetecinin Biden'ın, bölgedeki insan sağlığı güvenliği ve zehirli gazlar nedeniyle ölen hayvanlarla ilgili tutumuyla ilgili sorusu üzerine Jean-Pierre, ABD Başkanı'nın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi ve federal hükûmet olarak bölge halkının sağlık ve güvenliğinin kendileri için birincil öncelikte olduğunun altını çizdi.

        NE OLMUŞTU?
        ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti.

        Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla, bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

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