Beyaz Saray’ın karşısında 20 farklı ülke vatandaşı depremde ölenler için mum yaktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderiliyor. ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına mum yakıldı, 1 dakika süreyle de saygı duruşu yapıldı.



BAŞKAN DA ZİYARET ETTİ

Washington DC Amerikan Türk Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalılar katıldı. Alanda bulunan fotoğrafların üzerindeki QR kodlar aracılığıyla depremzedelere maddi yardımda da bulunuldu. 20 farklı ülkeden organizasyona katılım oldu. New York Belediye Başkanı Eric Adams, deprem mağdurları için yardım toplanan Türk camisini ziyaret ederek, Türkiye'nin yanında olmak istediklerini" söyledi.

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