İngiltere Kralı Charles'tan Kahramanmaraş merkezli iki depremle ilgili açıklama: Dehşete düştük

İngiliz kraliyet ailesinden bir başka adım daha geldi. Kral Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla, büyük oğlu William ve eşi Kate Middleton, görüntüler karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek Türkiye ve Suriye için kişisel bağış yapacaklarını duyurdu. Kral Charles, "Felaketin boyutlarını her geçen gün daha çok görüyoruz. Britanya olarak gereken adımları atacağız. Desteğimiz bu üzücü tablo karşısında daha önemli" açıklamasını yaptı. İngiltere Başbakanı Sayın Rishi Sunak, depremzeler için toplanan yardımları ziyaret etti. Hatta kolilerin taşınmasına da destek oldu. İngiltere'nin önümüzdeki günlerde bir yardım kampanyasının startını vereceği belirtildi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Türkler'le koli taşıdı.
HEDEF 500 BİN KİŞİYE YARDIM
BM, "asrın felaketi"nden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.
ARJANTİN, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
KÖLN'DEN 120 tonluk yardım malzemesi 6 tırla deprem bölgesine doğru yola çıktı.
KUVEYT, Türkiye'deki depremzedeler için 15 milyon dolarlık destek verileceği açıklandı.
AVUSTRALYA, Türk yetkililere yardımcı olmak üzere 72 kişilik bir arama kurtarma ekibi görevlendirdi.
POLONYA, depremzedeler için Kahramanmaraş Göksun'da sahra hastanesi kuracak.
WASHINGTON'DA Türkiye için toplanan yardım 100 tonu aştı.
HOLLANDA yaralı depremzedeler için Türkiye'ye 70 kişilik 'uçan ambulans' gönderiyor.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Türkler'le koli taşıdı.
HEDEF 500 BİN KİŞİYE YARDIM
BM, "asrın felaketi"nden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.
ARJANTİN, Türkiye'ye 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.
KÖLN'DEN 120 tonluk yardım malzemesi 6 tırla deprem bölgesine doğru yola çıktı.
KUVEYT, Türkiye'deki depremzedeler için 15 milyon dolarlık destek verileceği açıklandı.
AVUSTRALYA, Türk yetkililere yardımcı olmak üzere 72 kişilik bir arama kurtarma ekibi görevlendirdi.
POLONYA, depremzedeler için Kahramanmaraş Göksun'da sahra hastanesi kuracak.
WASHINGTON'DA Türkiye için toplanan yardım 100 tonu aştı.
HOLLANDA yaralı depremzedeler için Türkiye'ye 70 kişilik 'uçan ambulans' gönderiyor.