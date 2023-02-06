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    • Dünya
    • 06.02.2023 20:24
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    • 06.02.2023 20:24
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    7,7 lik felaket sonrası Türkiye için harekete geçtiler! Avrupa'dan Asya'ya Amerika'dan Rusya'ya... Uçaklar peş peşe havalandı

    Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. 1500'den fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi yaralandı. Yüzyılın felaketi sonrası dünya önemli bir dayanışma örneği gösterdi. Avrupa'dan Asya'ya Amerika'dan Rusya'ya pek çok ülke arama ve kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi, Türkiye'ye gönderdi. İlk destek Gardaş Azerbaycan'dan gelirken; İsrail, Çekya, Lübnan, Malezya, İtalya, Tayvan, Arnavutluk ve Özbekistan da afet bölgesine ekip çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7,7 lik felaket sonrası Türkiye için harekete geçtiler! Avrupa’dan Asya’ya Amerika’dan Rusya’ya... Uçaklar peş peşe havalandı

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Gelen son bilgiler doğrultusunda can kaybı 1541 olarak açıklandı.

    Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller şöyle; Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.



    Yüzyılın felaketi sonrası dünya tek yürek oldu. Liderler teker teker Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak destek ve taziye temennisinde bulundu.

    Birçok ülke arama ve kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi, Türkiye'ye gönderdi.



    İLK EKİBİ AZERBAYCAN İNDİRDİ
    Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Adana'ya geldi.



        ABD: "EKİPLERİMİZ TÜRKİYE'DEKİ ARAMA KURTARMA İÇİN HAREKETE GEÇİYOR"
        ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi.

        Biden, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında, eşi Jill Biden ve kendisinin, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

        ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

        Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, "Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor." dedi.

        PUTİN, BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI: "DERHAL YARDIM SUNMAYA HAZIRIZ"
        Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

        Daha sonra Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Türkiye'deki depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için derhal yardım sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

        RUSYA 2 UÇAĞINI HAZIRDA BEKLETİYOR
        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Il-76 tipi uçakla birlikte arama kurtarma birimlerinin hazır bekletildiği aktarılarak Türkiye'ye yardım için birimlerin alarma geçirildiği ifade edildi.

        Yapılan açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 2 adet IL-75 uçağı, kurtarma ekipleriyle birlikte yardıma hazır. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından 100 uzman ekibi alarm konumuna geçirildi. Rusya, zor durumdaki dostlarına her zaman yardıma hazırdır" denildi.

        Rus ekip Türkiye'ye intikal etti.



        İSRAİL ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ TAŞIYAN İKİ UÇAK GÖNDERDİ
        İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak göndereceğini duyurdu.

        İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki deprem felaketine ilişkin Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronan Levy, Savunma ve Sağlık bakanlığı yetkilileri ve İsrail ordusundan üst düzey isimlerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Türkiye'ye iki yardım uçağı gönderilmesi kararı alındı.

        Açıklamada, temel insani yardım malzemeleri ve teknik ekipleri taşıyan birinci uçağın bu akşam yola çıkacağı, daha geniş kapsamlı insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma timlerini taşıyan ikinci uçağın da yarın sabah itibarıyla Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi.

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lilian'ın da toplantıdaki katılımcılara Türkiye'deki depremelere ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

        "İSRAİL, BU ZOR ZAMANDA TÜRKİYE'NİN YANINDA YER ALIYOR"
        Dışişleri Bakanı Cohen, yayınladığı görüntülü mesajında, "Türkiye'deki felaketin acısını hep birlikte paylaştıklarını" dile getirdi. Cohen, telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na da üzüntüsünü ilettiğini söyledi.

        İsrail'in depremzedelere yardım için gerekli her şeyi yapmak üzere iki uzman ekibini Türkiye'ye göndereceğini aktaran Cohen, "İsrail, bu zor zamanda Türkiye'nin yanında yer alıyor." ifadesini kullandı.

        BİRİNCİ UÇAKTAKİ EKİP SAHA DEĞERLENDİRMELERİ YAPACAK
        İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "temel insani yardım malzemeleri ile öncü arama kurtarma ekibini taşıyan bir uçağın akşam saatlerinde İsrail'den Türkiye'ye hareket edeceğini" söyledi.

        Birinci uçaktaki ekibin saha değerlendirmeleri yapacağını aktaran Haiat, hazırlanacak "daha geniş kapsamlı" ikinci bir uçağın da yarın sabah Türkiye'ye gideceğini belirtti.

        Haiat, söz konusu uçakların İsrail hava kuvvetlerine ait olduğu bilgisini verdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da birinci uçağın Türkiye'ye gitmek üzere İsrail'den ayrıldığını duyurdu.



            AB ÜYESİ 13 ÜLKE HAREKETE GEÇTİ
            Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke Türkiye'ye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler için arama kurtarma ekipleri gönderecek.

            Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, Macaristan, İtalya, İspanya, Malta, Slovakya yardım teklifinde bulunan ülkeler arasında...



            ÇEKYA
            Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Enkazdaki insanları aramak için özel olarak eğitilmiş arama ve kurtarma ekiplerine bağlı itfaiyeciler, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.



            YUNANİSTAN, İTALYA VE ROMANYA UÇAK KALDIRDI
            Yunan Hava Kuvvetlerine ait C130, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait P180 ve Romanya'ya ait 2 adet C-27 askeri nakliye uçağı Türk hava sahası üzerinden deprem bölgelerine uçtu.

            İTALYA
            İtalya İçişleri Bakanlığı'na bağlı acil durum ve itfaiye ekiplerinden oluşan ilk sivil savunma ekibinin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi.



                MALEZYA
                Malezya Özel Afet ve Kurtarma Ekibinden 70 kişi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

                LÜBNAN
                Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.



                TAYVAN
                Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Tayvan'dan Türkiye'ye hareket etti.




                ARNAVUTLUK
                Arnavutluk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibi Türkiye'ye gönderdi.

                ÖZBEKİSTAN
                Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıklandı.

                ERMENİSTAN
                Ermenistan Başbakanı Paşinyan, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

                İSPANYA
                İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

                "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."

                HOLLANDA
                Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

                "Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim."

                Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.

                ALMANYA
                Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.


                HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE EKİP
                Hindistan Başbakanı Modi, depremin ardından Türkiye'ye mümkün olan her türlü yardımın gönderilmesi talimatını verdi.

                Yardım ve kurtarma ekipleri Türkiye'ye gönderilecek.

                MACARİSTAN'DAN ACİL YARDIM TALİMATI
                Macaristan Başbakanı Orban Victor "Bugünkü trajik depremin ardından @RTErdogan ve #Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim." paylaşımında bulundu.

                KATAR'DAN YARDIM KAMPANYASI
                Katar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.

                Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem mağdurlarına yardım" sloganıyla Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

                Açıklamada, insani yardım malzemelerinin yanı sıra tıbbi yardımların da bölgeye ulaştırılmak üzere büyük bir çabayla hazırlandığı aktarıldı.

                Hayırseverlerin kampanyaya katkıda bulunmaya davet edildiği açıklamada, depremzedelerin durumunun kötüye gitmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

                DSÖ'DEN YARDIM AÇIKLAMASI
                Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

                DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ'nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.
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                Dünyadan Türkiye’ye destek ve taziye mesajları
                Haberler Dünya 7,7 lik felaket sonrası Türkiye için harekete geçtiler! Avrupa'dan Asya'ya Amerika'dan Rusya'ya... Uçaklar peş peşe havalandı
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