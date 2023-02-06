7,7 lik felaket sonrası Türkiye için harekete geçtiler! Avrupa’dan Asya’ya Amerika’dan Rusya’ya... Uçaklar peş peşe havalandı

ARNAVUTLUK
Arnavutluk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibi Türkiye'ye gönderdi.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Türkiye'ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıklandı.
ERMENİSTAN
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, Türkiye'ye yardım göndermeye hazır olduklarını duyurdu.
İSPANYA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."
HOLLANDA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim."
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.
ALMANYA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE EKİP
Hindistan Başbakanı Modi, depremin ardından Türkiye'ye mümkün olan her türlü yardımın gönderilmesi talimatını verdi.
Yardım ve kurtarma ekipleri Türkiye'ye gönderilecek.
MACARİSTAN'DAN ACİL YARDIM TALİMATI
Macaristan Başbakanı Orban Victor "Bugünkü trajik depremin ardından @RTErdogan ve #Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye'ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim." paylaşımında bulundu.
KATAR'DAN YARDIM KAMPANYASI
Katar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.
Katar Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem mağdurlarına yardım" sloganıyla Türkiye ve Suriye'ye yönelik yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, insani yardım malzemelerinin yanı sıra tıbbi yardımların da bölgeye ulaştırılmak üzere büyük bir çabayla hazırlandığı aktarıldı.
Hayırseverlerin kampanyaya katkıda bulunmaya davet edildiği açıklamada, depremzedelerin durumunun kötüye gitmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.
DSÖ'DEN YARDIM AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ'nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte" dedi.