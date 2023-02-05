Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hayatını kaybetti | Pervez Müşerref kimdir?

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, bu sabah Dubai'de Amiloidoz hastalığına bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Müşerref, 79 yaşında Amiloidoz hastalığına bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. 2001-2008 yılları arasında Pakistan'da Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Müşerref, hakkında açılan davalar nedeniyle 2016 yılından beri Dubai'de yaşıyordu. Müşerref, 1999'da darbeyle iktidara gelmişti.



ŞAHBAZ ŞERİF'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pervez Müşerref'in ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın" dedi. Pakistan Senatosu'ndan yapılan açıklamada ise "Senato Başkanı Muhammed Sadiq Sanjrani, eski Cumhurbaşkanı General Pervez Müşerref'in vefatından dolayı derin üzüntü ve kederini dile getirerek, üzüntüsünü yaslı ailesiyle paylaştığını söyledi" denildi.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref, 1943 yılında dünyaya geldi. Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref darbeyle göreve gelerek 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya aldı ve olağanüstü hal ilan etti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açıldı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı.

Yüksek Mahkeme, Pervez Müşerref iktidarda olduğu esnada ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.