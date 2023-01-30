ABD’li John Bolton’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yine NATO üzerinden saldırdı

'GEREKİRSE NATO'YU FESHEDELİM"

NATO üyesi bir ülkenin dışlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bolton, "Uluslararası hukuktaki Rebus Sic Statibus maddesi hemen hemen her şeye izin verir. NATO'ya katılmak isteyip istemediklerini seçebilirler. Ya da NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin birçok yolu var," diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için gerekirse NATO'yu feshedebileceklerini gündeme getirdi.

Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'ler üzerinde de kinini kusan Bolton S-400 alımını da Türkiye'yi NATO'dan dışlamak için sebep gösterdi.

BOLTON'IN İLK SKANDALI DEĞİL

John Bolton geçtiğimiz hafta da benzer bir skandala imza atmıştı. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta "Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.