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    • Dünya
    • 30.01.2023 12:17
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    • 30.01.2023 12:18
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    ABD'li John Bolton'ın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yine NATO üzerinden saldırdı

    ABD'li Türkiye ve Erdoğan düşmanı John Bolton yine skandallarına devam ediyor. Daha önce darbelere yardım ettiğini itiraf eden Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan’ın tekrar seçilmesi durumunda Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışmalı hale geleceğini iddia ederek düşmanlığını göstermişti. Yine NATO üzerinden Türkiye'ye saldıran John Bolton İsveç basınına 'Türkiye NATO'dan çıkarılmalı' şeklinde skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ABD’li John Bolton’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yine NATO üzerinden saldırdı

    Son dönemde The Economist'ten Wahshington Post'a kadar birçok küresel tetikçi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetleriyle algı operasyonu çekerken ABD'li John Bolton da Türkiye düşmanlığını kusmaya devam ediyor.

    Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hamlelerle Türkiye tahıl krizini çözüp enerjide umut oldu.

    Türkiye'nin NATO için önemi her geçen gün artarkan ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton' yine skandal ifadeler kullandı.

    Bolton son dönemde terör örgüyü PKK destekçilerine göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'i yakan alçaklara kucak açmasıyla NATO biletini kaçıran İsveç basınına küstah açıklamalarda bulundu.

    TÜRKİYE DÜŞMANI JOHN BOLTON: TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILMALI
    İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Haberde, Bolton'un Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini sabote ettiğini belirttiği yazıldı.

    'GEREKİRSE NATO'YU FESHEDELİM"
    NATO üyesi bir ülkenin dışlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bolton, "Uluslararası hukuktaki Rebus Sic Statibus maddesi hemen hemen her şeye izin verir. NATO'ya katılmak isteyip istemediklerini seçebilirler. Ya da NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin birçok yolu var," diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için gerekirse NATO'yu feshedebileceklerini gündeme getirdi.

    Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'ler üzerinde de kinini kusan Bolton S-400 alımını da Türkiye'yi NATO'dan dışlamak için sebep gösterdi.

    BOLTON'IN İLK SKANDALI DEĞİL
    John Bolton geçtiğimiz hafta da benzer bir skandala imza atmıştı. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta "Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.

        "NATO ÜYELİĞİ TARTIŞILMALI" MESAJI

        Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşta takındığı tavra getirerek "...Finlandiya ve İsveç çarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri, ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil" dedi.

        BOLTON'UN DARBE İTİRAFI
        Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.

        CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

            Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

            Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

            "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

            ERDOĞAN DEVRİLİRSE GÖZYAŞI DÖKMEM
            Bolton bu skandalları ve itirafları akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesi canlı yayında Türkiye hakkındaki skandal sözlerini getirdi.

            ABD'nin PKK/YPG'yi destekleyen Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı. ABD'nin bölgesel politikalarından çok Erdoğan ve Türkiye nefreti ile birlikte İslam düşmanlığını da gözler önüne seren Bolton, darbe gecesinde "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.

            Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.

                Bolton FOX yayınında akılalmaz ifadelerde bulunurken, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu iddia ederek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." demişti.

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                Haberler Dünya ABD'li John Bolton'ın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yine NATO üzerinden saldırdı
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