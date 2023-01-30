ABD’li John Bolton’ın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yine NATO üzerinden saldırdı

Son dönemde The Economist'ten Wahshington Post'a kadar birçok küresel tetikçi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetleriyle algı operasyonu çekerken ABD'li John Bolton da Türkiye düşmanlığını kusmaya devam ediyor.
Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hamlelerle Türkiye tahıl krizini çözüp enerjide umut oldu.
Türkiye'nin NATO için önemi her geçen gün artarkan ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton' yine skandal ifadeler kullandı.
Bolton son dönemde terör örgüyü PKK destekçilerine göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'i yakan alçaklara kucak açmasıyla NATO biletini kaçıran İsveç basınına küstah açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE DÜŞMANI JOHN BOLTON: TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILMALI
İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğini söyledi. Haberde, Bolton'un Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini sabote ettiğini belirttiği yazıldı.
'GEREKİRSE NATO'YU FESHEDELİM"
NATO üyesi bir ülkenin dışlamanın mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bolton, "Uluslararası hukuktaki Rebus Sic Statibus maddesi hemen hemen her şeye izin verir. NATO'ya katılmak isteyip istemediklerini seçebilirler. Ya da NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin birçok yolu var," diyerek Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak için gerekirse NATO'yu feshedebileceklerini gündeme getirdi.
Türkiye'nin savunmasını güçlendirmek için aldığı S-400'ler üzerinde de kinini kusan Bolton S-400 alımını da Türkiye'yi NATO'dan dışlamak için sebep gösterdi.
BOLTON'IN İLK SKANDALI DEĞİL
John Bolton geçtiğimiz hafta da benzer bir skandala imza atmıştı. İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta "Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.