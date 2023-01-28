Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.01.2023 06:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2023 06:16
    ABONE OL

    İran'da mühimmat üretim tesisine saldırı! Büyük bir patlama meydana geldi

    Son dakika haberine göre İran'da Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın askeri tesise düzenlenen mikro insansız hava araçları nedeniyle olduğu açıklandı.

    AA
    Mühimmat üretim tesisine saldırı sonrası patlama

    İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

    İran devlet televizyonu, İsfahan'da bir askeri tesiste büyük bir patlama duyulduğunu bildirdi.

    Patlamanın Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat üretim tesisinde meydana geldiği aktarıldı.

    İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıkladı.

    Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verildi.

    Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak tesisin çatısında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kent Meydanı, Bursa’ya çok yakıştı
    Haberler Dünya İran'da mühimmat üretim tesisine saldırı! Büyük bir patlama meydana geldi
        SON DAKİKA