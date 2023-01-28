ABD polisinden yine şiddet! Tyre Nichols'ı döve döve öldürdüler... O görüntüler ortaya çıktı

ABD'den gelen polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
ABD'de polisi Tyre Nichols isimli bir siyahiyi döve döve öldürdü.
ABD POLİSİ'NİN TYRE NİCHOLS'I DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak'ta dikkatsiz araç kullandığı için polis tarafından durdurulan ve siyahi polisler tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın olay anından görüntüleri yayınlandı.
ACI İÇİNDE ANNESİNE SESLENDİ
Dakikalarca polisler tarafından dövülen Nichols'un acı içinde annesine seslendiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.
Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a "Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver" dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin "Anne" diye bağırdığı duyuluyor.
Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca dövüldü. Dakikalarca şiddete maruz kalan gencin bir süre sonra kendinden geçtiği kameraya yansıyor. Olay yerine iki sağlık personeli gelirken, bir kişinin "Ambulansın gelmesi biraz uzun sürecek" dediği duyuluyor.
Sağlık görevlilerinin yerel saatle 20.41'de gelmesinin ardından ambulans ise 21.02'de kameranın görüş alanına giriyor. Dakikalarca dövülen siyahi genç 21 dakika ambulans bekliyor.