Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.01.2023 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2023 13:31
    ABONE OL

    ABD polisinden yine şiddet! Tyre Nichols'ı döve döve öldürdüler... O görüntüler ortaya çıktı

    ABD polisi uyguladığı şiddetle gündeme gelmeye devam ediyor. ABD’de polis tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols’ın olay anından görüntüleri yayınlandı. Nichols’ın acı içinde annesine seslendiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

    AJANSLAR
    ABD polisi döve döve öldürdü!

    ABD'den gelen polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

    ABD'de polisi Tyre Nichols isimli bir siyahiyi döve döve öldürdü.

    ABD POLİSİ'NİN TYRE NİCHOLS'I DÖVDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    Tennessee eyaletinin Memphis kentinde 7 Ocak'ta dikkatsiz araç kullandığı için polis tarafından durdurulan ve siyahi polisler tarafından dövüldükten üç gün sonra, hastanede hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'ın olay anından görüntüleri yayınlandı.

    ACI İÇİNDE ANNESİNE SESLENDİ
    Dakikalarca polisler tarafından dövülen Nichols'un acı içinde annesine seslendiği anlar, polisin vücut kamerasına yansıdı.

    Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a "Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver" dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin "Anne" diye bağırdığı duyuluyor.

    Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca dövüldü. Dakikalarca şiddete maruz kalan gencin bir süre sonra kendinden geçtiği kameraya yansıyor. Olay yerine iki sağlık personeli gelirken, bir kişinin "Ambulansın gelmesi biraz uzun sürecek" dediği duyuluyor.

    Sağlık görevlilerinin yerel saatle 20.41'de gelmesinin ardından ambulans ise 21.02'de kameranın görüş alanına giriyor. Dakikalarca dövülen siyahi genç 21 dakika ambulans bekliyor.

        POLİSLER HAKKINDA DAVA AÇILDI
        Olaya karışan Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith adlı 5 polisin, Perşembe günü polis gücüyle ilişiği kesildiği ve haklarında dava açıldığı ifade edildi.

        SOKAKLAR KARIŞIYOR
        Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması beklenirken ülkede büyük toplumsal olaylara neden olan George Floyd olaylarına benzer bir tabloya neden oldu.

        New York ve Başkent Washington başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde göstericiler polis şiddetine karşı sokakağa çıktı.

        GEORGE FLOD BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
        ABD'de siyahi genç Geoge Floyd'un Amerikan polisleri tarafından acımasızca dövülmüş ve boğazına bastırılarak öldürülmüştü. George Floyd dünyanın gündemine oturmuş ve ABD polisine tepki çekmişti. Son görüntülerin de benzer olması "ABD'de değişen bir şey yok" yorumlarına sebep oldu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD polisi döve döve öldürdü!
        Haberler Dünya ABD polisinden yine şiddet! Tyre Nichols'ı döve döve öldürdüler... O görüntüler ortaya çıktı
            SON DAKİKA