ABD polisinden yine şiddet! Tyre Nichols'ı döve döve öldürdüler... O görüntüler ortaya çıktı

POLİSLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olaya karışan Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III ve Justin Smith adlı 5 polisin, Perşembe günü polis gücüyle ilişiği kesildiği ve haklarında dava açıldığı ifade edildi.

SOKAKLAR KARIŞIYOR

Nichols'ın ölümüne yol açan 5 polis hakkında dava açılması beklenirken ülkede büyük toplumsal olaylara neden olan George Floyd olaylarına benzer bir tabloya neden oldu.

New York ve Başkent Washington başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde göstericiler polis şiddetine karşı sokakağa çıktı.