Prens Harry servetini 165 milyon sterline yükseltti

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekildi.
Daha bağımsız bir hayat yaşamak için ABD'ye yerleşti. Harry, annesi Prenses Diana'dan kalan 30 milyonluk servetini, üç yıl içinde büyük 165 milyon sterline yükseltti. Yeni bomba kitabı Spare'den 16 milyon sterlin avansı cebe indirdi. Spotify'dan 25 milyon sterlin, Netflix'teki diziden 81 milyon sterlin gelir elde etti. Eşiyle çıktıkları her programdan 800 bin sterlin istedi. Ayrıca 11 milyon sterlinlik evi de listeye eklendi.
ABD'de mega zenginlerin arasına girmek için adım adım ilerledi.
3 YILDA MEGA ZENGİN
Spotify: 25 milyon sterlin
Malikhane: 11 milyon sterlin
Netflix: 81 milyon sterlin
Diana'dan miras: 30 milyon sterlin
Spare: 16 milyon sterlin
Programlar: 2 milyon sterlin
Spare'den (Yedek) 16 milyon sterlin kazandı
Daha bağımsız bir hayat yaşamak için ABD'ye yerleşti. Harry, annesi Prenses Diana'dan kalan 30 milyonluk servetini, üç yıl içinde büyük 165 milyon sterline yükseltti. Yeni bomba kitabı Spare'den 16 milyon sterlin avansı cebe indirdi. Spotify'dan 25 milyon sterlin, Netflix'teki diziden 81 milyon sterlin gelir elde etti. Eşiyle çıktıkları her programdan 800 bin sterlin istedi. Ayrıca 11 milyon sterlinlik evi de listeye eklendi.
ABD'de mega zenginlerin arasına girmek için adım adım ilerledi.
3 YILDA MEGA ZENGİN
Spotify: 25 milyon sterlin
Malikhane: 11 milyon sterlin
Netflix: 81 milyon sterlin
Diana'dan miras: 30 milyon sterlin
Spare: 16 milyon sterlin
Programlar: 2 milyon sterlin
Spare'den (Yedek) 16 milyon sterlin kazandı