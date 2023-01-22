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    Prens Harry servetini 165 milyon sterline yükseltti

    Prens Harry, ABD’ye annesinden kalan 30 milyon Sterlin ile gitti. Servetini 165 milyon sterline yükseltti. ABD'de mega zenginlerin arasına girmek için adım adım ilerledi.

    ’Yedek’ akçe!
    Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekildi.

    Daha bağımsız bir hayat yaşamak için ABD'ye yerleşti. Harry, annesi Prenses Diana'dan kalan 30 milyonluk servetini, üç yıl içinde büyük 165 milyon sterline yükseltti. Yeni bomba kitabı Spare'den 16 milyon sterlin avansı cebe indirdi. Spotify'dan 25 milyon sterlin, Netflix'teki diziden 81 milyon sterlin gelir elde etti. Eşiyle çıktıkları her programdan 800 bin sterlin istedi. Ayrıca 11 milyon sterlinlik evi de listeye eklendi.

    ABD'de mega zenginlerin arasına girmek için adım adım ilerledi.

    3 YILDA MEGA ZENGİN
    Spotify: 25 milyon sterlin
    Malikhane: 11 milyon sterlin
    Netflix: 81 milyon sterlin
    Diana'dan miras: 30 milyon sterlin
    Spare: 16 milyon sterlin
    Programlar: 2 milyon sterlin



    Spare'den (Yedek) 16 milyon sterlin kazandı
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