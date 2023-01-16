Yunan'da yeni korkunun adı: Demir Kubbe! Bir gece ansızın gelebiliriz analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir

'ANKARA KENDİNİ GELİŞTİRMEDE BOŞ DURMUYOR'

İlişkiyi köşesine taşıyan Yunan yazar, hava savunmasının Türkiye'nin 'aşil tendonu' olduğu ifade etti. Ankara'nın kendini geliştirme konusunda hiçbir zaman boş durmadığını ifade eden yazar, İsrail'den sonra Türkiye'nin de kendi 'Demir Kubbesi'ni inşa ettiğini hatta oldukça fazla yol aldığını iddia etti.