İtalya'da yaklaşık 30 yıldır aranan mafya elebaşı Matteo Messina Denaro yakalandı

Meloni, Denaro'nun bir diğer ünlü mafya elebaşı Salvatore (Toto) Riina'nın yakalanmasının yıl dönümü arifesinde yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti. Meloni, hükümetinin mafyayla mücadelesini aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

TARİHİ BİR OLAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Denaro'nun yakalanmasıyla devletin mafyaya ağır bir darbe vurduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Piantedosi de Denaro'nun yakalanmasının tarihi bir olay olduğunu ve bu sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Matteo Messina Denaro'nun yakalanarak gözaltına alınması dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik etti.