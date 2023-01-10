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    • Dünya
    • 10.01.2023 23:16
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    • 10.01.2023 23:19
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    Joe Biden'ın ofisinde bulunan gizli belgelerde dikkat çeken Ukrayna, İran ve İngiltere detayı! Trump, FBI'ya çağrıda bulundu

    ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan, eski Başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı görevinden kalma "gizli belgelerin" yankıları sürüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından FBI'ya baskın çağrısında bulunurken, gizli belgelerde çıkan Ukrayna, İran ve İngiltere detayları ise dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ukrayna, İran ve İngiltere detayı!

    ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan, eski Başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı görevinden kalma "gizli belgelerin" Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili istihbari bilgiler içerdiği öne sürüldü.



    CNN'in "konuya yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



    Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.



        Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi. Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.



        Söz konusu ofiste bulunan kutuların ekseriyetinde, Biden'ın hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın cenaze işlemleri ve taziye mektupları dahil çok sayıda kişisel materyallerin de yer aldığı belirtiliyor.



        BİDEN'IN OFİSİNDEN ÇIKAN "GİZLİ BELGELER"
        Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

        Belgelerin, 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

        Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının, söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.
        ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pennsylvania Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC'de kullandığı ofisinde Başkan Yardımcılığı döneminden kalma "gizli belgeler" bulunmuştu.



            TRUMP'TAN FBI'YA BASKIN ÇAĞRISI
            Gizli belgelerin bulunmasının ardından eski Başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşım ile olaya tepki gösterdi.



            Trump, "FBI, Joe Biden'ın birçok evine, hatta belki de Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenleyecek? Bu belgelerin gizliliği kesinlikle kaldırılmadı" dedi.



            NELER OLMUŞTU?
            ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulundu.



                Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu kaydetti.



                Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.



                Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.



                    ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP'INDA BELGE OLAYI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ
                    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.



                    Daha sonra yayınlanan baskınla ilgili "arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.



                    Adalet Bakanlığının Trump'ın Beyaz Saray'dan özel malikanesine götürdüğü gizli belgeler iddialarıyla ilgili soruşturması halen sürerken Trump ekibi ise Mar-a-Lago'dan "siyasi hasımlık" nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebiyle hukuki mücadelesine devam ediyor.



                        BİDEN, KONUTUNDAN GİZLİ BELGE ÇIKAN TRUMP'I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI
                        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.



                        CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:



                        "Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir."



                            Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

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                            Haberler Dünya Joe Biden'ın ofisinde bulunan gizli belgelerde dikkat çeken Ukrayna, İran ve İngiltere detayı! Trump, FBI'ya çağrıda bulundu
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