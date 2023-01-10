Joe Biden'ın ofisinde bulunan gizli belgelerde dikkat çeken Ukrayna, İran ve İngiltere detayı! Trump, FBI'ya çağrıda bulundu





Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi. Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.