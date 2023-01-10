Joe Biden'ın ofisinde bulunan gizli belgelerde dikkat çeken Ukrayna, İran ve İngiltere detayı! Trump, FBI'ya çağrıda bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan, eski Başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı görevinden kalma "gizli belgelerin" Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili istihbari bilgiler içerdiği öne sürüldü.
CNN'in "konuya yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.