Süveyş Kanalı'nda ikinci "Ever Given" paniği! Karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, MV Glory isimli bir kargo gemisi karaya oturdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, İsmailiye eyaletinin Qantara kenti yakınlarında karaya oturan gemiye kanaldaki 3 römork tarafından müdahale edildiği belirtildi.
Geminin neden karaya oturduğuna dair ayrıntı paylaşılmazken, kanaldaki gemi trafiğinin durumdan etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor.
Geminin, dün Mısır'ın kuzeyi de dahil birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı karaya oturmuş olabileceği üzerinde duruluyor.
DENİZ TRAFİĞİ 6 GÜNLÜĞÜNE DURMUŞTU
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, 200 bin tonluk Panama bandıralı konteyner gemisi Mart 2021'de karaya oturmuştu. Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine seyir halinde olduğu belirtilen "Ever Given" adlı 400 metre uzunluğundaki geminin yardımına 7 römorkörün geldiği belirtilmişti. Geminin bağlı olduğu firma, tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma olayının bulunmadığını açıklamıştı.