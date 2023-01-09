Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.01.2023 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 13:00
    ABONE OL

    Süveyş Kanalı'nda ikinci "Ever Given" paniği! Karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi

    Son dakika haberi! Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda MV Glory isimli bir kargo gemisi karaya oturdu. "Glory" adlı yük gemisinin yüzdürülerek hareket ettirildiği açıklandı. Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, 200 bin tonluk Panama bandıralı "Ever Given" adlı konteyner gemisi Mart 2021'de karaya oturmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Süveyş Kanalı’nda ikinci Ever Given paniği!

    Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, MV Glory isimli bir kargo gemisi karaya oturdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, İsmailiye eyaletinin Qantara kenti yakınlarında karaya oturan gemiye kanaldaki 3 römork tarafından müdahale edildiği belirtildi.

    Geminin neden karaya oturduğuna dair ayrıntı paylaşılmazken, kanaldaki gemi trafiğinin durumdan etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor.

    Geminin, dün Mısır'ın kuzeyi de dahil birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı karaya oturmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

    DENİZ TRAFİĞİ 6 GÜNLÜĞÜNE DURMUŞTU
    Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, 200 bin tonluk Panama bandıralı konteyner gemisi Mart 2021'de karaya oturmuştu. Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine seyir halinde olduğu belirtilen "Ever Given" adlı 400 metre uzunluğundaki geminin yardımına 7 römorkörün geldiği belirtilmişti. Geminin bağlı olduğu firma, tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma olayının bulunmadığını açıklamıştı.

        Kaza nedeniyle deniz trafiği 6 gün boyunca durmuş, bu nedenle petrol gibi önemli yakıt sevkiyatlarında da aksamalar yaşanmıştı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı sırada Süveyş Kanalı'ndan geçmesi planlanan bazı gemilerin kanalın trafiğini beklemek yerine Afrika'nın ucuna doğru yöneldikleri ve bu nedenle Süveyş Kanalı'na gerekli ödemelerin yapılamadığı belirtilmişti.

        Süveyş Kanalı İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

        YÜZDÜRÜLEREK HAREKET ETTİRİLDİ
        Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Glory" adlı yük gemisinin yüzdürülerek hareket ettirildiği açıklandı.

        "Leth Agencies" kargo şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Kantara şehri açıklarında bu sabah karaya oturan "Glory" yük gemisinin Süveyş Kanalı İdaresine ait römorklar tarafından yüzdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, hareket ettirilen "Glory" gemisiyle birlikte güneye doğru 21 geminin daha geçişine devam ettiği ve Süveyş Kanalı üzerindeki seyrüsefer hareketinde "hafif gecikmeler" yaşanabileceği ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’den Brezilya’daki darbe girişimine sert tepki!
        Haberler Dünya Süveyş Kanalı'nda ikinci "Ever Given" paniği! Karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi
            SON DAKİKA