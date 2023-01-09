Süveyş Kanalı'nda ikinci "Ever Given" paniği! Karaya oturan yük gemisi hareket ettirildi

Geminin, dün Mısır'ın kuzeyi de dahil birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı karaya oturmuş olabileceği üzerinde duruluyor.



DENİZ TRAFİĞİ 6 GÜNLÜĞÜNE DURMUŞTU

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda, 200 bin tonluk Panama bandıralı konteyner gemisi Mart 2021'de karaya oturmuştu. Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine seyir halinde olduğu belirtilen "Ever Given" adlı 400 metre uzunluğundaki geminin yardımına 7 römorkörün geldiği belirtilmişti. Geminin bağlı olduğu firma, tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir yaralanma olayının bulunmadığını açıklamıştı.