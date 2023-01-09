Alman Die Welt'ten Türkiye'nin savunma sanayisine büyük övgü! Kızılelma, MMU, Fırtına Obüs'ü... Hepsine hayran kaldılar

Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil."

Erdoğan'ın modern Türk obüslerini (Fırtına 2) Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın "PzH 2000" ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.