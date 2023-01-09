Alman Die Welt'ten Türkiye'nin savunma sanayisine büyük övgü! Kızılelma, MMU, Fırtına Obüs'ü... Hepsine hayran kaldılar

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisini övdü.
"Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi" başlığıyla verilen haberde, Türkiye'nin iddialı bir yeniden silahlanma planı yürüttüğü belirtildi.
Haberde, Türkiye'nin Almanya ile bu konuda yaşadığı kötü deneyimlerin ardından savunma sanayisinde kendi kendine yeterliliğe her geçen gün daha da yaklaştığı ifade edildi.
Türkiye'nin 20 yıl önce Alman savunma şirketleri Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ve Rheinmetall'den 1000 adet "Leopard 2" muharebe tankı sipariş etmek istediğini ancak 7 milyar avroluk anlaşmadan bir sonuç çıkmadığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun yerine Türkiye'nin kendi kendine silah tedarik eden bir ülke haline gelmesini istiyor. Silah ithalatına bel bağlamak yerine kendi güçlü savunma sanayisini kuruyor. Buna insansız hava araçları, tanklar, savaş uçakları, obüsler ve savaş gemilerinin üretimi de dahil."
Erdoğan'ın modern Türk obüslerini (Fırtına 2) Silahlı Kuvvetlere teslim ettiği aktarılan haberde, Fırtına 2'lerin Almanya'nın "PzH 2000" ile aynı, 155 milimetrelik bir kalibreye sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.
Haberde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi dünya kamuoyuna ve kendi halkına "silah endüstrisinde en iyi oyuncu" olarak sunmak istediği vurgulandı.
Türkiye'nin 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,1'ini savunmaya ayırdığı, bu rakamın diğer pek çok Avrupa ülkesinden daha fazla olduğu belirtilen haberde, Ankara'nın böylece NATO'nun yüzde 2'lik hedefini aşmış olduğu kaydedildi.