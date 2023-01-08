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    Yedek subay! Eziksin Harry

    Afganistan'da görevliyken 25 kişiyi öldürdüğünü yazan Harry’ye büyük tepki geldi. Taliban komutanı Ağagül, “Koca ağızlı bir zavallı. Erkekse ve ezik değilse, buraya tekrar gelsin” dedi.

    Yedek subay! Eziksin Harry
    SUSSEX Dükü Prens Harry'nin kitabına neden Spare (Yedek) adını verdiği anlaşıldı. Harry, babası Kral III. Charles'ın kendisinin doğumuna nasıl tepki verdiğini anlattı. Charles, oğlu Harry 1984'te doğduktan sonra Prenses Diana'ya "Bana bir varis ve bir de yedek verdin" demiş.



    İngiltere'de taht sıralamasında William, Charles'ın ilk varisi olarak yer alıyor. Harry ise kitaba da adını verdiği gibi "yedek" varis olarak anılıyor.





    Harry ve Meghan ABD'den İngiltere'yi bombalıyor.
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    Haberler Dünya Yedek subay! Eziksin Harry
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