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    • Dünya
    • 06.01.2023 08:42
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    • 06.01.2023 08:42
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    Lideri yakalanan Sinaloa Karteli Meksika’da terör estiriyor

    Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın yakalanmasının ardından kartel üyeleri birçok şehirde terör estirdi. Sinaloa’da eğitime ara verildi, resmi kurumlarda hizmetler askıya alındı. Şiddet dalgasının sıçradığı havalimanında 100'den fazla uçuş iptal edildi.

    AJANSLAR
    El Chapo’nun oğlu yakalandı: Sokaklar cehenneme döndü

    Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle olaylar devam ediyor.

    ÇATIŞMAYA GİRDİLER
    Guzman'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.

    Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7'si polis 18 kişi yaralandı.

    Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

    Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

    UÇAK İSABET ALDI
    Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.

        GUZMAN'IN YAKALANMASI
        ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.

        GUZMAN KİMDİR?
        Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019'da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

        ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun oğullarından Guzman'ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti.

            Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

            ABD'YE İADE EDİLMİŞTİ

            El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

            2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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