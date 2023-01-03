Saddam Hüseyin’in yakalanmasında görev yapan asker operasyonun sırlarını 20 yıl sonra açıkladı: Artık çok geç kardeşim

Böylece ilk kez operasyondaki bir ABD'li sessizliği bozdu. ABD'nin başkent Bağdat'a girmesiyle kaçan Hüseyin'i gizlendiği sığınağından alanlar arasındaki emekli başçavuş Kevin Holland, ordunun gizli Delta Gücü'nün üyesiydi.
Hem donanmanın seçkin ekibi "SEAL Team 6"da hem 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi-Delta'da hizmet veren tek asker olan Holland, "Danger Close" adlı programda sırları paylaştı.
Diğer ABD askerleri gibi Kevin Holland da kafasına çuval geçirilen Saddam Hüseyin ile poz vermişti.
'SİZİNLE KONUŞALIM'
Milliyet'te yer alan habere göre, Muhbirler aracılığıyla yerini tespit ettikleri Saddam Hüseyin'i saklandığı yerden Teksaslı bir askerin çıkardığını belirten Holland, yanında silah olması ihtimalini göz önüne alarak devrik lideri derdest ettiklerini söyledi.
Devrik liderin "oldukça dövüldüğünü" ifade eden Holland, Hüseyin'in kendilerine İngilizce, Irak'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla müzakereye hazır olduğunu söylediğini. Ancak kendilerinin "Artık çok geç kardeşim" dediklerini aktardı.