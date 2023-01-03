Saddam Hüseyin’in yakalanmasında görev yapan asker operasyonun sırlarını 20 yıl sonra açıkladı: Artık çok geç kardeşim

Holland, Hüseyin'i bağladıktan sonra ona "Başkan (George) Bush selamlarını iletiyor"dediklerini ifade etti. Hüseyin'in yakınındayken de onun kötü bir insan olduğunu hissettirdiğini söyleyen emekli başçavuş, "Kötü adam olduğunu hissettik. Çok sinir bozucuydu" dedi. Hüseyin'in yakalandığında tam otomatik "Glock-15" silahı olduğunu belirten Holland, ele geçirdikleri bu tabancanın şu anda Bush'un mülkiyetinde olduğunu söyledi.