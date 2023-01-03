Rusya lideri Putin'in yıllar önce Merkel'i korkutması yeniden gündem oldu

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki dostluk, yıllarca dünyanın dilinden düşmedi. Hatta Kuzey Akım- 2 nedeniyle Merkel çok eleştirildi. Ama Almanya eski Şansölyesi'nin bunun büyük hata olduğunu söylediği öğrenildi. Merkel'in yıllarca danışmanlığını yapan Christoph Heusgen, bu konuda şöyle dedi: 'Her ne kadar Angela Merkel döneminde imza atılan Kuzey Akım 2 projesi sonucu tamamlanan boru hattından doğal gaz akmasa da sonradan bunun bir hata olduğunu gördük. Rus doğal gazı en hızlı ve en ucuz çözümdü. Hem SPD, hem de ekonomi kurum ve kuruluşları bu projeye tam destek verdi. Ancak bu projeye imza atılmasının bir hata olduğunu sonradan anladık.' Bu arada o yıllardaki Putin-Merkel ilişkisinde önemli bir detay daha dikkat çekti. Rusya lideri Putin, Merkel'in yıllar önce kendisini bir köpeğin ısırması sonucu bu hayvanlardan çok korktuğunu öğrenmiş ve bu durumu kullanmak istemişti. Merkel'e Başbakan olarak Moskova'ya ilk ziyaretinde tüylü bir köpek oyuncağı hediye etmişti. Putin, bir yıl sonra ise işi daha da ileriye götürüp Merkel'in Soçi ziyaretinde köpeği siyah Labrador Koni'yi odaya almıştı. Alman heyeti, Merkel'i tedirgin eden bu duruma tepki göstermişti...