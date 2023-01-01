Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.01.2023 06:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2023 06:42
    ABONE OL

    İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın: 2 Filistinli öldürüldü

    İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü, 8 Filistinliyi de yaraladı. İsrail ordusunun çok sayıda askerle bölgeye düzenlediği baskınla, daha önce hayatını kaybeden Filistinli Abdurrahman Hani Abid'in evinin yıkılmasını hedeflediği kaydedildi.

    AJANSLAR
    İsrail, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

    Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Samir Atiyye, işgal kuvvetlerinin kentin batısındaki Kefr Dan köyüne düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini biri ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Atiyye, yaşamını yitirenlerden Muhammed Samir Huşiye'nin (21) göğsünden, Fuad Mahmud Ahmed Abid'in (17) ise karnından isabet aldığını belirtti.

    EVİNİ YIKMAK İÇİN GELDİLER
    İsrail ordusunun çok sayıda askerle Kefr Dan köyüne düzenlediği baskınla daha önce hayatını kaybeden Filistinli Abdurrahman Hani Abid'in evinin yıkılmasının hedeflendiği kaydedilen haberde, söz konusu evin abluka altına alınması operasyonu sırasında işgal güçleri ile bölgedeki gençler arasında çatışmalar yaşandığına dikkat çekildi.

    İsrail askerlerinin ayrıca, daha önce hayatını kaybetmiş olan Abdurrahman Hani Abid'in kardeşi Mahir Abid'i de gözaltına aldıkları ifade edildi.

        Fetih hareketi yayınladığı taziyede, hayatını kaybeden gençler için yarın Cenin Devlet Hastanesi önünde cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

        220'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
        Birleşmiş Milletler (BM), Filistin yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı verilerden derlenen bilgilere göre, İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220'den fazla Filistinliyi öldürdü.

        9 binden fazla Filistinliyi yaraladı, Filistinlilere ait 950 evi yıktı ve 113 bin 435 dönüm araziye de el koydu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yemeksepeti
        Haberler Dünya İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın: 2 Filistinli öldürüldü
            SON DAKİKA