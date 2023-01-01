İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın: 2 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Samir Atiyye, işgal kuvvetlerinin kentin batısındaki Kefr Dan köyüne düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini biri ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Atiyye, yaşamını yitirenlerden Muhammed Samir Huşiye'nin (21) göğsünden, Fuad Mahmud Ahmed Abid'in (17) ise karnından isabet aldığını belirtti.