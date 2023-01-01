İsrail askerlerinden Batı Şeria'da baskın: 2 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Samir Atiyye, işgal kuvvetlerinin kentin batısındaki Kefr Dan köyüne düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini biri ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Atiyye, yaşamını yitirenlerden Muhammed Samir Huşiye'nin (21) göğsünden, Fuad Mahmud Ahmed Abid'in (17) ise karnından isabet aldığını belirtti.
EVİNİ YIKMAK İÇİN GELDİLER
İsrail ordusunun çok sayıda askerle Kefr Dan köyüne düzenlediği baskınla daha önce hayatını kaybeden Filistinli Abdurrahman Hani Abid'in evinin yıkılmasının hedeflendiği kaydedilen haberde, söz konusu evin abluka altına alınması operasyonu sırasında işgal güçleri ile bölgedeki gençler arasında çatışmalar yaşandığına dikkat çekildi.
İsrail askerlerinin ayrıca, daha önce hayatını kaybetmiş olan Abdurrahman Hani Abid'in kardeşi Mahir Abid'i de gözaltına aldıkları ifade edildi.