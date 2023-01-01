ABD'de kanlı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan pala ile polise saldırdı: 3 yaralı





SALDIRIYA TERÖRİZM İNCELEMESİ

NYPD'nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya "terörizm incelemesi" için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz." dedi. Driscoll, saldırıyla bağlantılı devam eden herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.