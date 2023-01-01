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    • Dünya
    • 02.01.2023 05:53
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    • 02.01.2023 05:53
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    ABD'de kanlı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan pala ile polise saldırdı: 3 yaralı

    ABD'nin New York şehrinde yeni yıl kutlamaları sırasında 19 yaşındaki palalı bir saldırgan üç polis memuruna saldırdı. New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, "19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı." dedi.

    ABD’de kanlı yılbaşı!

    ABD'nin New York şehrinde 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları, bu yıl halka açık şekilde gerçekleştirildi. New York Times Meydanı yakınında 19 yaşındaki palalı bir saldırgan yeni yıl kutlamaları sırasında üç polis memuruna saldırdı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.



    "KAFASINA PALAYLA VURMAYA ÇALIŞTI"
    New York Polis Departmanı Başkomiseri Keechant Sewell, düzenlediği basın toplantısında, "19 yaşındaki bir erkek, herhangi bir tahrik olmadan bir polis memuruna yaklaşarak kafasına palayla vurmaya çalıştı." dedi.



    SALDIRGAN OMZUNDAN VURULDU
    Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söyledi. Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı'ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti. Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.



        SALDIRIYA TERÖRİZM İNCELEMESİ
        NYPD'nin yanı sıra FBI da saldırı ile ilgili soruşturmaya "terörizm incelemesi" için dahil olurken, FBI New York Ofisi Direktör Yardımcısı Mike Driscoll, "Şimdilik bu olayın tek bir kişinin eylemi olduğuna inanıyoruz." dedi. Driscoll, saldırıyla bağlantılı devam eden herhangi bir tehdit olmadığını da vurguladı.



        SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENİYOR
        İsmi açıklanmayan ve Maine eyaletinden geldiği belirtilen saldırganın sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı, New York'taki kutlamalara sadece polise saldırmak için gelip gelmediğinin araştırıldığı ifade edildi.

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