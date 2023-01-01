ABD'de kanlı yılbaşı! 19 yaşındaki saldırgan pala ile polise saldırdı: 3 yaralı

ABD'nin New York şehrinde 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen yeni yıl kutlamaları, bu yıl halka açık şekilde gerçekleştirildi. New York Times Meydanı yakınında 19 yaşındaki palalı bir saldırgan yeni yıl kutlamaları sırasında üç polis memuruna saldırdı. Olay sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
SALDIRGAN OMZUNDAN VURULDU
Saldırganın ilk hamleden sonra olay yerinde bulunan iki polise daha vurmaya çalıştığını belirten Sewell, polislerden birinin silahını çekerek saldırganı omuzundan yaralayarak etkisiz hale getirdiğini söyledi. Sewell, saldırının 52. Sokak ile 8. Cadde köşesinde Times Meydanı'ndaki kutlamalara giriş için kurulan güvenlik noktasının dışında gerçekleştiğini kaydetti. Yaralı polislerin ve saldırganın hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.