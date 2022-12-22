FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest

ABD'de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, 13 Aralık'ta Bahamalar'da yakalanmasının ardından bugün ABD'de hakim karşısına çıktı.
SAVUNMA YAPMADI
Manhattan'daki federal savcılar tarafından FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Bankman-Fried, savunma yapmadı. FTX'te yönetim başarısızlıklarını kabul eden Bankman-Fried, cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi.
Savcı Nicolas Roos kararın verilmesinin ardından Bankman-Fried'in 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı.
PASAPORTUNA EL KONULDU
Savcı Roos, ABD Sulh Hakimi Gabriel Gorenstein'a, Bankman-Fried'ın bir sonraki duruşmaya kadar pasaportuna el konulacağını ayrıca ailesinin California'daki evinde tutulacağını da belirtti.