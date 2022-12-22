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    • Dünya
    • 22.12.2022 23:50
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    • 22.12.2022 23:50
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    FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık kefaletle serbest

    Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı. Bankman-Fried 2 ay öncesine kadar sık sık kripto paranın dahi çocuğu olarak gösteriliyordu.

    AJANSLAR
    ’Kriptonun dahisi’ dev kefaletle serbest

    ABD'de iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, 13 Aralık'ta Bahamalar'da yakalanmasının ardından bugün ABD'de hakim karşısına çıktı.

    SAVUNMA YAPMADI
    Manhattan'daki federal savcılar tarafından FTX müşteri fonlarından milyarlarca dolar çalmakla suçlanan Bankman-Fried, savunma yapmadı. FTX'te yönetim başarısızlıklarını kabul eden Bankman-Fried, cezai sorumluluğu olduğuna inanmadığını söyledi.

    Savcı Nicolas Roos kararın verilmesinin ardından Bankman-Fried'in 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılacağını açıkladı.

    PASAPORTUNA EL KONULDU
    Savcı Roos, ABD Sulh Hakimi Gabriel Gorenstein'a, Bankman-Fried'ın bir sonraki duruşmaya kadar pasaportuna el konulacağını ayrıca ailesinin California'daki evinde tutulacağını da belirtti.

        Bu süre zarfında Bankman-Fried'ın akıl sağlığının da kontrol edileceği aktarıldı.

        KEFALET ŞARTLARI KABUL EDİLDİ
        Bankman-Fried'ın avukatı Mark Cohen ise önerilen kefalet koşullarını kabul ettiklerini söylerken, "Müvekkilim kaçmak için hiçbir çaba göstermedi" dedi. Bir sonraki duruşmanın 3 Ocak 2023'de yapılmasına karar verildi.

        BINANCE KRİZİ SONU OLDU
        Öte yandan FTX, yaşadığı likidite sorununun ardından rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile satın alma görüşmeleri gerçekleştirmişti.

        Binance'in anlaşmadan çekilmesinin ardından FTX, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Bankman-Fried da CEO görevinden istifa etmişti.

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