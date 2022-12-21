New York Times’ın bulmaca eki şaşırttı! Sahibi Yahudi olan gazetede, ‘gamalı haç’ yayınlandı!

ABD New York Times gazetesi çalışanları, yüzde 10'luk zam taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 1 günlük greve gitti. Yönetim de yüzde 7 zam ve ikramiye teklif etti. Fakat, gazetenin bulmaca ekinde çalışan 11 kişiye, daha yüksek maaş aldıkları iddiasıyla bu teklif gitmedi. Tam bu tartışmalar sürerken, NY Times'ın Pazar günkü bulmaca eki, 'gamalı haç'a benzeyen tasarımla yayına verildi. Okuyucular, bu Yahudi Bayramı Hanuka'nın ilk gününe denk gelmesinin planlı olduğunu bildirdi. Eleştiriler peş peşe geldi. Yahudi ailesi Sulzberger'lere ait olan NY Times'daki bu skandal ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.