New York Times’ın bulmaca eki şaşırttı! Sahibi Yahudi olan gazetede, ‘gamalı haç’ yayınlandı!

ABD New York Times gazetesi çalışanları, yüzde 10'luk zam taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 1 günlük greve gitti. Yönetim de yüzde 7 zam ve ikramiye teklif etti. Fakat, gazetenin bulmaca ekinde çalışan 11 kişiye, daha yüksek maaş aldıkları iddiasıyla bu teklif gitmedi. Tam bu tartışmalar sürerken, NY Times'ın Pazar günkü bulmaca eki, 'gamalı haç'a benzeyen tasarımla yayına verildi. Okuyucular, bu Yahudi Bayramı Hanuka'nın ilk gününe denk gelmesinin planlı olduğunu bildirdi. Eleştiriler peş peşe geldi. Yahudi ailesi Sulzberger'lere ait olan NY Times'daki bu skandal ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Gamalı haç, 1930'lardan sonra Adolf Hitler liderliğindeki Nazi rejimi ve neo-nazi hareketlerinin sembolü haline geldi. 1933-1945 yılları arasında, Avrupa'daki Yahudiler'e karşı Nazi Almanya'sı rejimi ile müttefikleri sistematik olarak 6 milyon Yahudi'yi katletti.
Gazetenin sahibi Arthur Ochs Sulzberger Jr'ın, bu 11 çalışanla ilgili ne karar vereceği merak konusu oldu.