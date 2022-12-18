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    Fransa'da okuldan dönen 19 yaşındaki Akın Genç, başından vurularak öldürüldü! Katili ise bulunamadı

    Akın Genç, daha 19’undaydı. Paris’te hayalini kurduğu mimarlık bölümünü kazandı. Okuldan evine dönerken saldırıya uğradı! Yakın mesafeden kafasına sıkılan tek kurşunla ağır yaralandı. Ne yazık ki kurtarılamadı. Kaçan katili ise hala bulunamadı.

    Can y’Akın’ olay

    Gurbetten bu kez acı haber geldi. Okuldan evine dönen genç, başından vurularak hayatını kaybetti. Yürekleri yakan olayın adresi Fransa'nın başkenti Paris'ti. Aulnay Sous Bois bölgesinde yaşayan Akın Genç (19), bu yıl hayalini kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi mimarlık bölümüne yerleşti.



    Perşembe akşamı okuldan çıkıp evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi yanına yaklaştı ve ateş etti! Başına isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan Genç, hayatını kaybetti. Fransız polisi, katili bulmak için harekete geçti.



    SALDIRGAN HALA ARANIYOR
    İki kardeşi ve ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan talihsiz gencin memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.



        Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, acı olayla ilgili bilgi verdi. "Saldırgan arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etmiş. Baba Asım Genç oğlunu merak etmiş, camdan bakmış. Bu sırada sokaktaki ambulansı görmüş. Aracın yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır" dedi.

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