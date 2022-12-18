Fransa'da okuldan dönen 19 yaşındaki Akın Genç, başından vurularak öldürüldü! Katili ise bulunamadı





Perşembe akşamı okuldan çıkıp evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi yanına yaklaştı ve ateş etti! Başına isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan Genç, hayatını kaybetti. Fransız polisi, katili bulmak için harekete geçti.