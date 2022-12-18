Fransa'da okuldan dönen 19 yaşındaki Akın Genç, başından vurularak öldürüldü! Katili ise bulunamadı

Gurbetten bu kez acı haber geldi. Okuldan evine dönen genç, başından vurularak hayatını kaybetti. Yürekleri yakan olayın adresi Fransa'nın başkenti Paris'ti. Aulnay Sous Bois bölgesinde yaşayan Akın Genç (19), bu yıl hayalini kurduğu Güzel Sanatlar Fakültesi mimarlık bölümüne yerleşti.
Perşembe akşamı okuldan çıkıp evine gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi yanına yaklaştı ve ateş etti! Başına isabet eden kurşun nedeniyle kanlar içerisinde yere yığılan Genç, hayatını kaybetti. Fransız polisi, katili bulmak için harekete geçti.