Vladimir Zelenskiy'den Rusya'ya 'Noel' çağrısı: "Birliklerini Ukrayna'dan geri çek"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya Ukrayna'nın topraklarında bulunan askeri birliklerini gelecek günlerde kutlanacak Noel döneminde geri çekme çağrısında bulundu.
Zelenskiy, Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri liderlerinin iştirakiyle düzenlenen çevrim içi toplantıya katıldı.
Rusya'yı somut bir çözüm süreci için gereken adımları atmaya davet eden Zelenskiy, gelecek günlerde dünya genelinde Noel'in kutlanacağını hatırlattı. Bayram günlerinde Rusya'yı ordusunu Ukrayna'dan çekmeye çağıran Zelenskiy, şunları söyledi:
"Bu (Noel), normal insanların saldırganlığı değil, barışı düşündüğü bir dönemdir. Rusya'nın en azından saldırganlıktan vazgeçebileceğini kanıtlamaya çalışmasını öneriyorum. Bu Noel'de Rus birliklerinin uluslararası kabul edilmiş Ukrayna topraklarından geri çekilmeye başlaması doğru olur. Rusya birliklerini Ukrayna'dan çekerse, çatışmaların güvenilir bir şekilde durdurulması sağlanacaktır."
Rusya'ya teklif ettiği çözümün yerine getirilmesi durumunda barışın sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını belirten Zelenskiy, artık Moskova'dan haber bekleyeceklerini kaydetti.
"UKRAYNA'YA DESTEK SÜRMELİ" MESAJI
Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın aylardır devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladıkları askeri, sosyal ve mali yardımlarından dolayı G7 ülkelerine minnettar olduklarını kaydetti.
Savaş devam ettiği için Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, "Hepinizden, sağlanan dayanışmayı gelecek yıl da sürdürmenizi rica ediyorum. Rusya saldırganlığını sürdürüyor ve bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ülkesine yönelik silah yardımının artırılması gerektiğini belirtti.