Vladimir Zelenskiy'den Rusya'ya 'Noel' çağrısı: "Birliklerini Ukrayna'dan geri çek"





"UKRAYNA'YA DESTEK SÜRMELİ" MESAJI

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın aylardır devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna'ya sağladıkları askeri, sosyal ve mali yardımlarından dolayı G7 ülkelerine minnettar olduklarını kaydetti.

Savaş devam ettiği için Ukrayna'nın güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, "Hepinizden, sağlanan dayanışmayı gelecek yıl da sürdürmenizi rica ediyorum. Rusya saldırganlığını sürdürüyor ve bu nedenle Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerekiyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya göre daha fazla füze ve topçu sistemine sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, ülkesine yönelik silah yardımının artırılması gerektiğini belirtti.