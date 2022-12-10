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    • Dünya
    • 10.12.2022 15:59
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    • 10.12.2022 16:00
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    Almanya'da annesini öldüren saldırgan ortalığı birbirine kattı

    Almanya'nın Dresden kentinde bir şahıs, annesini öldürdü. Daha sonra bir radyo istasyonuna giderek kapıya ateş eden saldırgan, içeri giremeyince yakınlardaki alışveriş merkezindeki eczaneye saklanarak 2 kişiyi rehin aldı. Polis operasyonuyla rehineler kurtarılırken, saldırgan gözaltına alındı.

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    Almanya'nın Dresden kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Polisten yapılan açıklamaya göre Prohlis bölgesinde 40 yaşındaki bir adam, apartman dairesinde 62 yaşındaki annesini öldürdü.

    Daha sonra şehir merkezindeki "Radio Dresden" adlı radyo istasyonuna giden saldırgan, giriş kapısına ateş açtı.

    2 KİŞİYİ REHİN ALDI
    İçeri giremeyen ve polisi alarma geçiren saldırgan daha sonra aracıyla 1 kilometre uzaklıktaki "Altmarktgalerie" adlı alışveriş merkezine giderek bir eczanede saklandı.

    Alışveriş merkezinin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatılırken, saldırgan burada biri kadın, biri çocuk 2 kişi rehin alan kişiyi rehin aldı.

    VURULARAK YAKALANDI
    Kısa süre sonra polis, alışveriş merkezine düzenlediği operasyonla saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kurtarılan rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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