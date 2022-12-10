Almanya'da annesini öldüren saldırgan ortalığı birbirine kattı

2 KİŞİYİ REHİN ALDI

İçeri giremeyen ve polisi alarma geçiren saldırgan daha sonra aracıyla 1 kilometre uzaklıktaki "Altmarktgalerie" adlı alışveriş merkezine giderek bir eczanede saklandı.

Alışveriş merkezinin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatılırken, saldırgan burada biri kadın, biri çocuk 2 kişi rehin alan kişiyi rehin aldı.