Almanya'da annesini öldüren saldırgan ortalığı birbirine kattı

2 KİŞİYİ REHİN ALDI
İçeri giremeyen ve polisi alarma geçiren saldırgan daha sonra aracıyla 1 kilometre uzaklıktaki "Altmarktgalerie" adlı alışveriş merkezine giderek bir eczanede saklandı.
Alışveriş merkezinin çevresindeki sokaklar trafiğe kapatılırken, saldırgan burada biri kadın, biri çocuk 2 kişi rehin alan kişiyi rehin aldı.
VURULARAK YAKALANDI
Kısa süre sonra polis, alışveriş merkezine düzenlediği operasyonla saldırganı yaralayarak etkisiz hale getirdi. Kurtarılan rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.