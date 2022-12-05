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    • Dünya
    • 05.12.2022 14:23
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    • 05.12.2022 14:23
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    Almanya'da bıçaklı saldırı: Okula giden çocukları hedef aldı

    Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.

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    Haberler Dünya Almanya'da bıçaklı saldırı: Okula giden çocukları hedef aldı
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