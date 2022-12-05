Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.
- Dünya
- 05.12.2022 14:23
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- 05.12.2022 14:23
Almanya'da bıçaklı saldırı: Okula giden çocukları hedef aldı
Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.
Son dakika haberi...Almanya bıçaklı saldırıya sahne oldu. Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.