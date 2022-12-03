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    • Dünya
    • 03.12.2022 22:46
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    • 03.12.2022 22:46
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    Umman Körfezi'nde tansiyon zirvede! Tonlarca patlayıcı yüklü gemi yakalandı: ABD'den İran'a suçlama

    ABD, Umman Körfezi'nde durdurulan bir balıkçı teknesinde 50 ton patlayıcı ve birçok yasa dışı silah yakaladı. ABD Donanması Merkez Komutanı Brad Cooper, "Bu, İran'ın kaçak yollardan ölümcül silahlar taşıdığı ve bölgede istikrarı bozduğunun önemli bir göstergesidir." açıklamaasında bulundu.

    AJANSLAR
    Umman Körfezi’nde tansiyon yükseldi

    ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin durdurulduğu belirtildi.

    ABD'DEN İRAN'A SUÇLAMA!
    Teknenin İran-Yemen hattında durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, teknede 50 ton mühimmat mermisi, füze ve roket ekipmanı bulunduğu aktarıldı.

    ABD Donanması Merkez Komutanı Brad Cooper, yaptığı açıklamada, bu teknenin bir ay içinde yakalanan ikinci tekne olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın kaçak yollardan ölümcül silahlar taşıdığı ve bölgede istikrarı bozduğunun önemli bir göstergesidir." yorumunda bulundu.

    DURDURULAN İKİNCİ TEKNE
    Yemen'deki Husilere doğrudan ya da dolaylı olarak silah satımı, sağlanması ya da transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD 5. Filosu'nun 8 Kasım'da da Yemen'e patlayıcı taşıyan başka bir tekneyi durduğuna işaret edildi.

    YEMEN'DE İÇ SAVAŞ
    Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

    BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

        Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

        Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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        Haberler Dünya Umman Körfezi'nde tansiyon zirvede! Tonlarca patlayıcı yüklü gemi yakalandı: ABD'den İran'a suçlama
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