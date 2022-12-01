Fransa'da hükümet sözcüsü duyurdu! Şebekeye aşırı yüklenilmesi halinde bazı yerlere elektrik verilmeyebilir

Fransa'da hükümet Sözcüsü Olivier Veran, konuk olduğu BFMTV kanalında elektrik kesintisi olması halinde hükümetin uygulayacağı farklı senaryoları ele aldı.

Veran, aralıkta elektrik kesintisi olmayacağını ancak ocakta kışın nasıl geçeceğini henüz bilmediklerini kaydetti.

"TÜM ÜLKEDE ELEKTRİĞİN TAMAMEN KESİLDİĞİ 'BLACKOUT' RİSKİNİ GÖZE ALAMAYIZ"

Bazı nükleer santral reaktörlerinin faaliyette olmaması ve kışın soğuk geçmesi göz önünde bulundurulduğunda, elektrik şebekesine aşırı yüklenildiği durumlar olabileceğini dile getiren Veran, tüm ülkede elektriğin tamamen kesildiği "blackout" riskini göze alamayacakları aktardı. Veran, bu durumlara karşı tüm senaryoları hazırladıklarını söyledi.

Bakan Veran, ocak ayının çok fazla soğuk geçmesi, vatandaşların elektrik tüketimlerini azaltmaması durumunda bazı yerlerde 1-2 saate kadar elektrik kesintisine başlayabileceklerini ifade etti.

9 ARALIK'TA ULUSAL ÇAPTA TATBİKAT YAPILACAK

Veran, beklenmedik elektrik kesintisi yaşanmayacağını, riskli durumlarda Fransızların önceki gün saat 05.00 ve 17.00'da haberdar edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, BFMBusiness haber sitesine göre, Elektrik İletim Şebekesi ve elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis, olası elektrik kesintilerine karşı 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacak.

Fransa'da 56 nükleer santralden 26'sı bakım nedeniyle kapalı.