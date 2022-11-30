Tıp dünyasını şaşkına çeviren DNA testi! Öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı: İşte nedeni...

Kulağa inanılmaz gelen olayda Genetik Enstitüsü'nde görev yapan Juan Yunis, gerçekleştirdiği DNA testinde anne ve kız arasındaki testte erkek DNA'sına rastladı. Kadınlarda DNA XX kromozomlarıyla oluşurken Y kromozomuna da rastlanan test sonucunda laboratuvar hatası olduğunu düşünen Yunis birkaç kez daha testi tekrarladı.
HEM ANNESİ HEM DAYISI ÇIKTI
Testin sonucuna göre testi yaptıran kadının, kızın annesi olarak gözükmediği sonucu ortaya çıktı. Çünkü, test sonucunda Y kromozumu da çıktı. Annenin kanını yeniden test eden doktorlar, Y kromozomuyla karşılaştı.
Annenin test örnekleri sonuçlara eklenmediğinde kızın babasından alınan örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.