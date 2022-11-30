Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.11.2022 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 14:11
    ABONE OL

    Tıp dünyasını şaşkına çeviren DNA testi! Öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı: İşte nedeni...

    Kolombiya’da yapılan bir DNA testinin sonuçları tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Bir kadının yaptırdığı test sonucunda öz kızının hem annesi ve hem de dayısı çıktı. Anne ile kız arasında erkek DNA’sına rastlanan olayda hata olduğu düşünülerek test tekrarlandı ancak sonuç değişmedi. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlar kulağa inanılmaz gelen olayda bir tetra gametik kimerizim vakasıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

    takvim.com.tr
    DNA testi yaptıran anne kızının dayısı çıktı

    Kolombiya'da yapılan bir DNA testinin sonucu doktorları şaşkına çevirdi. Test sonucunda testi yaptıran kadının, öz kızının hem annesi hem de dayısı olduğu ortaya çıktı.

    Kulağa inanılmaz gelen olayda Genetik Enstitüsü'nde görev yapan Juan Yunis, gerçekleştirdiği DNA testinde anne ve kız arasındaki testte erkek DNA'sına rastladı. Kadınlarda DNA XX kromozomlarıyla oluşurken Y kromozomuna da rastlanan test sonucunda laboratuvar hatası olduğunu düşünen Yunis birkaç kez daha testi tekrarladı.

    HEM ANNESİ HEM DAYISI ÇIKTI
    Testin sonucuna göre testi yaptıran kadının, kızın annesi olarak gözükmediği sonucu ortaya çıktı. Çünkü, test sonucunda Y kromozumu da çıktı. Annenin kanını yeniden test eden doktorlar, Y kromozomuyla karşılaştı.

    Annenin test örnekleri sonuçlara eklenmediğinde kızın babasından alınan örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.

        TETRA GAMETİK KİMERİZM NEDİR?
        Kadının DNA'sını yakından inceleyen araştırmacıların "tetra gametik kimerizm" vakasıyla yani annenin bedeninde hem XX hem XY kromozomları aynı anda bulunduğu vakayla karşı karşıya oldukları anlaşıldı.

        DÜNYADA SADECE 20 VAKA VAR
        Dört gametten oluştuğu için tetra (Latince'de dört demek) gametik kimerizm olarak adlandırılan bu durum en yaygın kimerizm anomalilerinden biri. Yani bu durumda anne görevindeki kadın bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı konumuna geliyor. Dünya genelinde şimdiye kadar tespit edilen kimerizm vaka sayısının 20 olduğu belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz’in tahmini başka temennisi başka!
        Haberler Dünya Tıp dünyasını şaşkına çeviren DNA testi! Öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı: İşte nedeni...
            SON DAKİKA