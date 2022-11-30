Tıp dünyasını şaşkına çeviren DNA testi! Öz kızının hem annesi hem dayısı çıktı: İşte nedeni...

DÜNYADA SADECE 20 VAKA VAR

Dört gametten oluştuğu için tetra (Latince'de dört demek) gametik kimerizm olarak adlandırılan bu durum en yaygın kimerizm anomalilerinden biri. Yani bu durumda anne görevindeki kadın bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı konumuna geliyor. Dünya genelinde şimdiye kadar tespit edilen kimerizm vaka sayısının 20 olduğu belirtildi.

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