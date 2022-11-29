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    • Dünya
    • 29.11.2022 13:02
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    • 29.11.2022 13:02
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    İsrail ve ABD'den hava tatbikatı: Hedef "İran'ın nükleer programı"

    İsrail ve ABD orduları ortak hava tatbikatına başladı. Tatbikata iki ülkenin savaş ve yakıt ikmal uçakları katılıyor. Resmi açıklamada ,operasyonel kuvvetlerin "bölgede oluşan tehditlere ilişkin farklı senaryolara hazırlık yapacağı" aktarıldı. İsrail basını, tatbikatın temel hedefinin 'İran'ın nükleer programı' olduğunu yazdı.

    AJANSLAR
    İsrail ve ABD’nin hedefinde İran var!

    İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ordularının ortak hava tatbikatına başladığını, iki ülke savaş ve yakıt ikmal uçaklarının katılacağı tatbikatta "bölgede oluşan tehditlere ilişkin farklı senaryolara hazırlık yapacağını" belirtti.

    Sözcü, "tehdit senaryolarına" ilişkin detay vermedi.

    UZUN MESAFELİ UÇUŞ TALİMİ
    İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ve Akdeniz semalarında perşembeye kadar devam edecek ortak hava tatbikatında İsrailli pilotların "İran'ın nükleer programını hedef almak üzere uzun mesafeli uçuşların talimini yapacağı" yer aldı.

    Son aylarda, İsrail ve ABD arasında farklı düzeylerde ortak askeri tatbikatlar gerçekleştirilmişti.

    ORTAK FAALİYETLER ARTIRILACAK
    İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, bir süre önce ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, "bölgesel tehditlerle başa çıkmak için ABD Merkez Komutanlığı ile ortak faaliyetlerin kapsamının artırılacağını" söylemişti.

        Kohavi, "İsrail ordusunun bölgede İran'ın konuşlanmasına yoğun biçimde karşı koymaya devam edeceğini" ifade etmişti.

        İSRAİL'E FİNANSAL YARDIM PAKETİ
        ABD hükümeti, eylülde Boeing şirketiyle İsrail'e dört KC-46A tipinde hava yakıt ikmal uçağının, İsrail'e finansal yardım paketi kapsamında sağlanması için anlaşma imzalamıştı.

        İsrail askeri ve güvenlik otoriteleri, İran'ın bölgedeki vekilleri üzerinden askeri yapılanmasını ve Tahran'ın nükleer programını en büyük dış güvenlik tehditleri arasında değerlendiriyor.

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        Haberler Dünya İsrail ve ABD'den hava tatbikatı: Hedef "İran'ın nükleer programı"
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