İsrail ve ABD'den hava tatbikatı: Hedef "İran'ın nükleer programı"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ordularının ortak hava tatbikatına başladığını, iki ülke savaş ve yakıt ikmal uçaklarının katılacağı tatbikatta "bölgede oluşan tehditlere ilişkin farklı senaryolara hazırlık yapacağını" belirtti.

Sözcü, "tehdit senaryolarına" ilişkin detay vermedi.

UZUN MESAFELİ UÇUŞ TALİMİ

İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ve Akdeniz semalarında perşembeye kadar devam edecek ortak hava tatbikatında İsrailli pilotların "İran'ın nükleer programını hedef almak üzere uzun mesafeli uçuşların talimini yapacağı" yer aldı.