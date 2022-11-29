Irkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil'e, Dünya Kupası'nda destek sloganları atıldı

2022 Dünya Kupası Katar'da tüm hızıyla devam etti. Turnuvada karşılaşmalar kadar protestolar da dikkat çekti. E Grubu'nun ikinci haftasında Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi. Bu sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Bazı futbolseverler, bir elleriyle ağızlarını kapatıp diğer ellerinde Mesut Özil görselleri taşıyarak Almanya'yı protesto etti. Dakikalarda süren protestoda, Alman Milli Takım oyuncuları buz kesti! Başarılı futbolcu Mesut Özil, 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için Alman basınının hedefi haline gelmişti. 2018'de, ırkçılık ve saygısızlık hissettiği için Milli Takım'dan ayrıldığını ilan etmişti.