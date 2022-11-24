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    • Dünya
    • 24.11.2022 16:40
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    • 24.11.2022 16:40
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    Pakistan Başbakanı Şerif, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek

    Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 25-26 Kasım’da Türkiye'ye iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İki lider ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacak.

    AJANSLAR
    Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye’yi ziyaret edecek

    Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şerif'in, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye iki günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

    PNS KHYBER DENİZE İNDİRİLECEK
    Şerif'in, Başkan Erdoğan ile birlikte Pakistan Donanması'na ait dört MİLGEM Korvet Gemisi'nden üçüncüsü olan PNS Khyber'i İstanbul Tersanesi'nde denize indireceği aktarılan açıklamada, iki liderin ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacağı da belirtildi.

    Açıklamada, Şerif'in ziyaret kapsamında Türk iş dünyasının liderleriyle bir araya geleceği vurgulandı.

    MİLGEM PROJESİ KİLOMETRE TAŞI
    Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ortak iş birliğine dayalı MİLGEM projesinin gittikçe ilerleyen Pakistan-Türkiye stratejik ortaklığında önemli bir kilometre taşını temsil ettiği vurgulandı.

    Pakistan Donanmasının ilk Korveti PNS Babur'un denize indirme töreni Ağustos 2021'de İstanbul'da, İkinci Gemi PNS Badr'ın temel atma töreni ise Mayıs 2022'de Karaçi'de yapılmıştı.

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    Haberler Dünya Pakistan Başbakanı Şerif, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek
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