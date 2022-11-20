Fransa'da çirkin saldırı! Cami duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" yazıldı





Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve "Şarlman tümeni" yazıldığını aktardı.

İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya'sı için "savaşan", ekseriyetle Fransız gönüllülerden oluşan birliğe, "Şarlman tümeni" deniliyor.



"UTANÇ VERİCİ"

Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fransız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç verici ve münferit olarak nitelendirerek, "Bu yazı hiçbir şekilde Flers'deki ortamı yansıtmıyor. Burada her topluma saygı duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, olayı "aşağılık" olarak nitelendirerek, derin bir şok içinde olduklarını kaydetti.

Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneğinin olaya ilişkin şikayette bulunacağı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.