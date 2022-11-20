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    • Dünya
    • 20.11.2022 22:38
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    • 20.11.2022 22:48
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    Fransa'da çirkin saldırı! Cami duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" yazıldı

    Fransa'nın Orne vilayetindeki Flers kentinde bir camiye İslam karşıtı ve Neonazi içerikli yazılar yazıldı. Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yazıları kınayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

    AA
    takvim.com.tr
    Fransa’da camiye çirkin saldırı

    Fransa'nın Orne Valisi Sebastien Jalle, cami duvarına İslam karşıtı ifadeler yazılmasını kınadı.

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan yaptığı açıklamada, yazıları kınayarak, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.



    Yerel basındaki haberlere göre, caminin duvarına "İslam, Avrupa'dan çık dışarı" ve "Şarlman tümeni" yazıldığını aktardı.

    İkinci Dünya Savaşında Nazi Almanya'sı için "savaşan", ekseriyetle Fransız gönüllülerden oluşan birliğe, "Şarlman tümeni" deniliyor.

    "UTANÇ VERİCİ"
    Flers Belediye Başkanı Yves Gasdoue, Fransız basınına yaptığı açıklamada, olayı utanç verici ve münferit olarak nitelendirerek, "Bu yazı hiçbir şekilde Flers'deki ortamı yansıtmıyor. Burada her topluma saygı duyuluyor." ifadelerini kullandı.

    Orne İslam Konseyi Başkanı Hakim Miftah, olayı "aşağılık" olarak nitelendirerek, derin bir şok içinde olduklarını kaydetti.

    Cami derneği Fransız-Türk Dostluk Derneğinin olaya ilişkin şikayette bulunacağı aktarıldı.

    Güvenlik güçlerinin ibadet yerlerinin etrafındaki devriyeleri arttırdığı kaydedildi.

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