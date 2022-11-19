Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızı Ju Ae ile görüntülendi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.
ÇOCUĞUN ADI AÇIKLANMADI
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.
"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.