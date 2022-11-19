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    • Dünya
    • 19.11.2022 09:51
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    • 19.11.2022 09:51
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızı Ju Ae ile görüntülendi!

    Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Gelen bilgilere göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini kızıyla birlikte izled. Kim'in elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullandığı adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kuzey Kore’de bir ilk! Beyaz montlu çocuk Kim’in yanında

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.

    ÇOCUĞUN ADI AÇIKLANMADI
    Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

    "Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

        Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

        RODMAN İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI
        KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

        Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı.

        Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

            Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

            KUZEY KORE'NİN KITALARARASI FÜZE DENEMESİ
            Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

            Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

            Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

            ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

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            Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızı Ju Ae ile görüntülendi!
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