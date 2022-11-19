Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızı Ju Ae ile görüntülendi!

RODMAN İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.