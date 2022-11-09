Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Srebrenitsa annelerini hedef aldı

Daha önce Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamalarda bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Srebrenitsa annelerinin, Birleşmiş Milletlere Hırvat askerlerinin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna katılmasına engel olunmasına ilişkin gönderdikleri mektuba tepki gösterdi.
Milanovic, Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin "onurlu" bir kuruluş olduğunu düşündüğünü belirterek "Artık onlar yaşları kemale ermiş kadınlar. O zamanlar anne olan ve oğulları asker olan kadınlar şimdi yaşlandı. Umuyorum ki onurlu tavırlarını Saraybosna'daki oyunlara alet etmediler." diye konuştu.
Srebrenitsa'da katliam yapıldığını inkar etmediğini savunan Milanovic, "Yasal niteliklerin farklı olduğunu söylüyorum. Her şeyin açıkça konuşulduğu bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi inkar ettiğim yok ancak eminim ki soykırımı inkar eden 500 kişi daha bulursunuz." dedi.