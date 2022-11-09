Enerji krizi ile can çekişen Avrupa ülkelerini bu sefer işten çıkarma dalgası vurdu

Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.
Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve iş alımlarda frene basmak zorunda kalıyor.
Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor.
Teknoloji şirketlerine yıllarca yapılan büyük yatırımların ardından faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde büyük fonların risk iştahı olumsuz ekonomik görünümle azalıyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, tedarik zinciri aksamaları ve yüksek enflasyon da buna eklenince şirketler zor kararlar alıyor.
Resesyon endişeleriyle kemer sıkmaya giden şirketler, işten çıkarmalarla azalan karlarını istikrara kavuşturmaya çalışıyor.
Büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma ve yeni alımlara ara verme" haberleri küresel ekonomide endişe yaratıyor.