Enerji krizi ile can çekişen Avrupa ülkelerini bu sefer işten çıkarma dalgası vurdu





AVRUPA'DA DA İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Son 30 yılın en yüksek enflasyon oranları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Avrupa'da da işten çıkarmalar artış gösterdi. Son 2 yılda gönüllü işten ayrılmalar yoluyla binlerce kişilik istihdam kaybı yaşayan Fransa'nın bayrak taşıyıcısı Air France, yaklaşık 300 yer personelinin görevine son vermek için sendikalarla müzakere yürütüyor. İsveçli mühendislik grubu Alfa Laval, artan maliyetlerin denizcilik işini olumsuz etkilemesinin ardından yaklaşık 500 çalışanını işten çıkaracak yeniden yapılanma programı açıkladı. İsveçli bahçe ekipmanı ve aletleri üreticisi Husqvarna da yeniden yapılanmaya giderek 1.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İsveç merkezli ödeme şirketi Klarna, yüksek enflasyon ve Ukrayna'daki savaşın ticarete olumsuz etkileri nedeniyle 7 bin çalışanının yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını açıkladı.



Alman Kimya şirketi BASF, işten çıkarmalar da dahil olmak üzere 2024'e kadar Avrupa'da yıllık maliyetleri 500 milyon avro azaltacak planını duyururken, Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel de artan maliyetler ve düşük talep ile mücadele etmek için 2 bin kişiyi işten çıkardı.



Rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa, karlılığa geri dönme planı kapsamında çoğu Avrupa'da olmak üzere 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026'ya kadar 1.300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. İtalya'nın büyük üçüncü bankası Monte dei Paschi di Siena, ağustosta sendikayla maliyetleri düşürme taahhütleri doğrultusunda 3 bin 500 çalışanın erken emekliliği konusunda anlaştı.

Hollandalı tıbbi ekipman üreticisi Philips, düşen satışların ardından yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarma planlarını duyurdu. Otomobil üreticisi Stellantis, çeşitli tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanan etkileri azaltmak için Michigan'daki fabrikasında belirsiz sayıda çalışanını süresiz olarak işten çıkardığını açıkladı. Finnair, Rus hava sahasının kapatılmasıyla karlılığını yeniden sağlamak amacıyla küresel olarak yaklaşık 200 kişiyi işten çıkarmayı ve filosunu küçülteceğini belirtti.

Merkezi Finlandiya'da bulunan Valmet Oyj, Ukrayna'daki savaşla siparişlerin azalması ve Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Helsinki'deki vana fabrikasında 340 çalışanla 3 aya kadar geçici işten çıkarmalar için müzakerelerde bulunduğunu açıkladı.