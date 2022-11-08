Alman Bild gazetesi dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi’ye manşetinde yer verdi





Uçağa, Rumeysa'nın ABD'ye uçmasını sağlayan özel yapım bir yatak kuruldu. Cumartesi günü de ABD'ye uçan 2.16'lık dev, hayatının en heyecanlı deneyimini yaşadı. Başta Alman gazetesi Bild olmak üzere, İngiliz ve İtalyan gazeteleri Türk kızını manşetlerine taşıdı. Bild, "O çok özel biri. THY ile yatarak İstanbul'dan ABD'nin San Francisco kentine uçtu. Hem zeki hem de çok uzun ve hayran kitlesi giderek artıyor. Yaşayan en uzun kadın 246.3 santimetre boyundaydı. Çin'den Zeng Jinlian 1982'de sadece 17 yaşında öldü" diye yazdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN