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    • Dünya
    • 03.11.2022 05:24
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    • 03.11.2022 05:24
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    2022 FIFA Dünya Kupası için yola çıkan Türk askeri gemisi Katar'a ulaştı

    2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde görev alacak TCG BURGAZADA Katar’a ulaştı. TCG BURGAZADA, FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak edecek.

    Türk askeri gemisi Katar’a ulaştı

    2022 FIFA Dünya Kupası etkinliklerinde güvenlik amacıyla görev almak için yola çıkan ada sınıfı korvetlerden TCG BURGAZADA Katar'a ulaştı.

    Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Emirlik Deniz Kuvvetleri, Um el-Havl Deniz Üssü'nde TCG BURGAZADA F-513 gemisini karşılamıştır." ifadeleri yer aldı.



    Açıklamada, Türk gemisinin Katar'da gerçekleştirilecek FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na iştirak edeceği kaydedildi.

    20 Kasım - 18 Aralık'ta 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.

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