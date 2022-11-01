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    • Dünya
    • 01.11.2022 16:21
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    • 01.11.2022 16:41
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    İsveçli Fincancı! PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh de 'kimyasal silah' iftirasına sarıldı

    Terör örgütü PKK'nın, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığı iftirasına çanak tutan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmıştı. Terör örgütü tarafından paylaşılan asılsız iftiraya uluslar arası düzeyde ise; YPG destekçisi İsveçli siyasetçi Amineh Kakabeveh sahip çıktı. Tavrıyla önceki dönemde ortaklık yaptığı İsveç hükümetinin, NATO'ya katılım çabasını baltalayan Kakabeveh, yeni hükümetin göreve gelmesiyle tamamen devre dışı. Terör destekçisi sözde siyasetçi, Türkiye'nin talepleri noktasında adım atmaya hazırlanan İsveç hükümetine de ağır sözlerle yüklendi.

    PKK destekçisi vekilden iftiralara destek

    İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

    Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.

    SKANDAL SÖZLER
    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.

    Daha önce sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kakabaveh, yine aynı mecradan Türkiye ile ilgili skandal sözlere yer verdi.

        SOSYAL MEDYADAN SALDIRDI
        Sosyal medya hesabı üzerinden verdiği kadın mücadelesinden bahseden Kakabaveh, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna'daki durum çerçevesinde sözde insanlık suçu işlediğini ifade etti.

        İFTİRAYA SARILDI
        Aynı zamanda terör örgütü YPG sempatizanlığını açıkça gösteren Kakabaveh, Türkiye'nin YGP'ye karşı kimyasal silah kullandığına yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

        Skandal iddianın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan ve tutuklanan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylemleri sonrası gelmesi dikkat çekti.

            SİLAH İHRACATINI DURDURACAK MISIN?
            Yeni hükümetin kurulmasından sonra Kakabaveh, Kristersson hükümetine seslenmişti.

            Kakabaveh artık İsveç'in en genç bakanlarından olan Romina Pourmokhtari'yi tebrik etti. Kakabaveh tebriklerinde Türkiye meselesine değinmişti.

            Bir önceki hükümeti eleştirdiğini ifade eden Kakabaveh, "Şimdi sen bir bakansın ve merak ediyorum. Türkiye'nin istediği isimleri verecek misin ve silah ihracatını durduracak mısın?" demişti.

                Başka paylaşımlarında ise Dışişleri Bakanı'na seslenen Kakabaveh, Bakan'ın Türkiye ile ilgili ne yapacağını merak ettiğine dikkat çekmişti.

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                Yürek Çıkmazı
                Haberler Dünya İsveçli Fincancı! PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh de 'kimyasal silah' iftirasına sarıldı
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