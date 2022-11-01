İsveçli Fincancı! PKK'lı vekil Amineh Kakabeveh de 'kimyasal silah' iftirasına sarıldı

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.
Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.
SKANDAL SÖZLER
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte panikleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme taleplerinin ardından İsveç'in eski hükümetinin Başbakanı Magdalena Andersson ile arasının çok iyi olduğu bilindiği Amineh Kakabaveh'in arası bozulmuştu.
Daha önce sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Kakabaveh, yine aynı mecradan Türkiye ile ilgili skandal sözlere yer verdi.